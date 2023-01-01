Угода, укладена між Пригожиним та Лукашенком щодо деескалації, є короткостроковою, — ISW

євгена пригожина та його похід на Москву показало слабкість Кремля, і, найімовірніше, завдасть істотних збитків зусиллям країни-агресора у її війні проти України.



Так вважають аналітики Інституту вивчення війни, повідомляє



Експерти зазначають, що після ситуації з заколотом "вагнерівців" Кремль зараз стикається з вкрай нестабільною рівновагою.



Крихке рішення



Угода, укладена між пригожиним та самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком щодо деескалації, є короткостроковою, а не довгостроковою, а повстання ватажка найманців виявило серйозні недоліки Кремля та Міноборони рф.



Аналітики ISW називають абсурдними припущення про те, що заколот пригожина, реакція російської влади та посередництво Лукашенка були інсценовані Кремлем.



"Образ путіна, який з'являється на національному телебаченні із закликом до припинення збройного повстання і попереджає про повторення революції 1917 року, а потім вимагає посередництва від іноземного лідера для вирішення повстання, матиме тривалий вплив", - йдеться в публікації.



Рф стала посміховиськом через бунт найманців



В Інституті вивчення війни звертають увагу, що повстання виявило слабкість російських силових структур та продемонструвало нездатність путіна своєчасно використовувати свої сили для відбиття внутрішньої загрози, а також ще більше підірвало його силову монополію.



Швидкий наступ Пригожина на Москву виставив на сміх більшу частину російських регулярних військ, і абсолютно всім представникам служби безпеки, держпідприємствам та іншим ключовим чиновникам у російському уряді було показано, що приватні збройні сили, відокремлені від центральної держави, можуть "добитися вражаючих результатів".



Війна проти України призвела до слабкості рф



У звіті йдеться про те, що дії "вагнерівців" також продемонстрували деградацію російських військових резервів, які майже повністю зайняті боями в окупаційній кампанії в Україні, а також показали небезпеку покладатися на недосвідчених призовників для захисту кордонів рф.



У Кремля були труднощі зі швидкою реакцією в інформаційному просторі, а жителі Ростова-на-Дону не виступали проти "вагнерівців", а в деяких випадках навіть їх вітали, приймаючи дії пригожина.



Крім того, явне здивування Кремля вчинком ватажка найманців погано відбивається на російській внутрішній розвідувальній службі ФСБ. Пригожин постійно посилював свою риторику проти Міноборони рф до свого збройного заколоту, і путіну не вдалося знизити цей ризик.



У звіті ISW зазначається, що аналітики не прогнозують швидкий крах російського уряду, проте заколот пригожина і події в рф, швидше за все, завдадуть суттєвих збитків уряду путіна та військовим зусиллям росії в її війні проти України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Військове повстання в рф засновника ПВК "Вагнер"та його похід на Москву показало слабкість Кремля, і, найімовірніше, завдасть істотних збитків зусиллям країни-агресора у її війні проти України.Так вважають аналітики Інституту вивчення війни, повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.Експерти зазначають, що після ситуації з заколотом "вагнерівців" Кремль зараз стикається з вкрай нестабільною рівновагою.Угода, укладена між пригожиним та самопроголошеним президентом Білорусіщодо деескалації, є короткостроковою, а не довгостроковою, а повстання ватажка найманців виявило серйозні недоліки Кремля та Міноборони рф.Аналітики ISW називають абсурдними припущення про те, що заколот пригожина, реакція російської влади та посередництво Лукашенка були інсценовані Кремлем."Образ путіна, який з'являється на національному телебаченні із закликом до припинення збройного повстання і попереджає про повторення революції 1917 року, а потім вимагає посередництва від іноземного лідера для вирішення повстання, матиме тривалий вплив", - йдеться в публікації.В Інституті вивчення війни звертають увагу, що повстання виявило слабкість російських силових структур та продемонструвало нездатність путіна своєчасно використовувати свої сили для відбиття внутрішньої загрози, а також ще більше підірвало його силову монополію.Швидкий наступ Пригожина на Москву виставив на сміх більшу частину російських регулярних військ, і абсолютно всім представникам служби безпеки, держпідприємствам та іншим ключовим чиновникам у російському уряді було показано, що приватні збройні сили, відокремлені від центральної держави, можуть "добитися вражаючих результатів".У звіті йдеться про те, що дії "вагнерівців" також продемонстрували деградацію російських військових резервів, які майже повністю зайняті боями в окупаційній кампанії в Україні, а також показали небезпеку покладатися на недосвідчених призовників для захисту кордонів рф.У Кремля були труднощі зі швидкою реакцією в інформаційному просторі, а жителі Ростова-на-Дону не виступали проти "вагнерівців", а в деяких випадках навіть їх вітали, приймаючи дії пригожина.Крім того, явне здивування Кремля вчинком ватажка найманців погано відбивається на російській внутрішній розвідувальній службі ФСБ. Пригожин постійно посилював свою риторику проти Міноборони рф до свого збройного заколоту, і путіну не вдалося знизити цей ризик.У звіті ISW зазначається, що аналітики не прогнозують швидкий крах російського уряду, проте заколот пригожина і події в рф, швидше за все, завдадуть суттєвих збитків уряду путіна та військовим зусиллям росії в її війні проти України.

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