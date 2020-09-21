На Волині у лісі заблукав 13-річний хлопець, його шукали усю ніч

На Волині у лісі заблукав 13-річний хлопець, його шукали усю ніч
На Волині поліцейські усю ніч розшукували 13-річного хлопця, який пішов з дому через конфлікт з мамою і заблукав.

Про це повідомили у Камінь-Каширському районному відділі поліції.

«Вчора вночі до відділу поліції № 1 (селища Маневичі) Камінь-Каширського районного відділу поліції надійшло повідомлення від матері з проханням про допомогу в пошуках її 13-річного сина.

Як пояснила жінка, хлопчик пішов з дому, оскільки між ними виник конфлікт. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група. До пошуку неповнолітнього залучили особовий склад відділу поліції та працівників лісового господарства», - йдеться у дописі.

Правоохоронці перевірити усі ймовірні місця, куди піг піти хлопчина. Утім, після ночі розшуків його знайшли в лісовому масиві поблизу смт Маневичі.

На щастя, з ним усе гаразд.

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Теги: розшук, хлопець, заблукав у лісі, поліція, Волинь
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