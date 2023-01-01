ПВК «Вагнер» може атакувати Київ з Білорусі, — британський генерал

Річард Даннатт вважає, що Україна має остерігатися можливого нападу на Київ "вагнерівців" на чолі з євгеном пригожиним, який після спроби заколоту виїхав у Білорусь.



Як передає



"Той факт, що він поїхав у Білорусь, викликає певне занепокоєння", - сказав ексочільник генерального штабу британської армії.



Лідери України повинні захиститися від можливої атаки на чолі з пригожиним на Київ з Білорусі, сказав генерал Даннатт.



Якщо пригожин "залишив навколо себе ефективну бойову силу, то він знову становить загрозу для українського флангу, найближчого до Києва", звідки почалася війна, додав він.



За словами лорда Даннатта, "цілком можливо", що росія може використати групу "Вагнера", щоб спробувати знову захопити Київ.



Тим не менш, зазначив він, спроба заколоту у рф не стала ні для кого безпосередньою перемогою.



"Не було безпосередніх переможців від вчорашнього фіаско", - сказав експерт.



"Путін значно ослаб. У російських військових... очевидно, певний безлад", – сказав Даннатт в етері Sky News.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Колишній голова Генерального штабу Великої Британії генералвважає, що Україна має остерігатися можливого нападу на Київ "вагнерівців" на чолі з, який після спроби заколоту виїхав у Білорусь.Як передає Укрінформ , про це повідомляє Sky News."Той факт, що він поїхав у Білорусь, викликає певне занепокоєння", - сказав ексочільник генерального штабу британської армії.Лідери України повинні захиститися від можливої атаки на чолі з пригожиним на Київ з Білорусі, сказав генерал Даннатт.Якщо пригожин "залишив навколо себе ефективну бойову силу, то він знову становить загрозу для українського флангу, найближчого до Києва", звідки почалася війна, додав він.За словами лорда Даннатта, "цілком можливо", що росія може використати групу "Вагнера", щоб спробувати знову захопити Київ.Тим не менш, зазначив він, спроба заколоту у рф не стала ні для кого безпосередньою перемогою."Не було безпосередніх переможців від вчорашнього фіаско", - сказав експерт."Путін значно ослаб. У російських військових... очевидно, певний безлад", – сказав Даннатт в етері Sky News.

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