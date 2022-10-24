Випускниця з Волині, яка була у реанімації у важкому стані, станцювала шкільний вальс з татом

Випускниця з Волині, яка була у реанімації у важкому стані, станцювала шкільний вальс з татом
Вікторія Бондзюх із Нововолинська, яка була у важкому стані в реанімації, уже виписана із лікарні. Мама дівчинки опублікувала зворушливе відео, де донька разом зі своїм татом танцює шкільний вальс.

Про це повідомила мама Вікторії - Юлія, на своїй сторінці у фейсбуці.

Нагадаємо, в 11-класниці, яка закінчила ліцей №3, раптово підвищилась температура, її забрала «швидка». Попередній діагноз дівчини - менінгоенцефаліт.

«Пост вдячності. Ми вдома, до повного видужання ще довгий шлях правда, але з кожним днем бачимо зміни на краще. Пишу і мене переповнюють почуття вдячності до усіх хто підтримав нас у важкий час:словом, ділом, фінансово, морально, порадою, співчуттям, молитвою. Ви собі навіть не можете уявити як ми вам дякуємо. Дива бувають, я в цьому переконалася», - зазначає мама Вікторії.

Також мама дівчинки поділилася відео, де донька разом із своїм татом танцює шкільний вальс.

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Теги: реанімація, випускниця, Волинь
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