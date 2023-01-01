Якою буде погода у Луцьку завтра, 26 червня

Якою буде погода у Луцьку завтра, 26 червня
У понеділок, 26 червня, ранок у Луцьку буде безхмарним і до кінця дня небо лишатиметься ясним. Без опадів.

Про це повідомляє Sinoptik.ua.

Температура повітря цього дня становитиме від 13° до 24° градусів тепла.

Народний прогноз погоди: У цей день вшановується пам'ять мучениці Акелини (Акулини). У народі цей день називали: Акулина Гречишниця (у цей час сіють гречку), Акулина-Криві огірки (у цей час ще можна сіяти огірки, але красивими вони вже не будуть). З Акулини лютують мошки, комарі, ґедзі, мухи. "Мошкара товчеться колами – на хорошу погоду". Наші пращури ввечері 26 червня слідкували за місяцем: якщо він у білому колі, то буде дощ. Кінець "горобиним ночам". У цей час зацвітає барбарис.

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Теги: погода, Луцьк
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