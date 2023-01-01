Біля 4 енергоблоків ЗАЕС окупанти розмістили техніку з вибухівкою, — Буданов

Росія вже завершила підготовку до теракту на ЗАЕС, заміновано 4 із 6 енергоблоків.Про це 25 червня повідомив начальник ГУР МО УкраїниЗа його словами, біля 4 із 6 енергоблоків ЗАЕС окупанти розмістили техніку з вибухівкою"План теракту на ЗАЕС повністю розроблений та затверджений. Для прискорення катастрофи вони можуть використати технічні засоби", – каже Буданов.Він додає, що до аварії на ЗАЕС може також призвести підвищення росіянами напруги на лініях електропостачання станції.