Біля 4 енергоблоків ЗАЕС окупанти розмістили техніку з вибухівкою, — Буданов

Біля 4 енергоблоків ЗАЕС окупанти розмістили техніку з вибухівкою, — Буданов
Росія вже завершила підготовку до теракту на ЗАЕС, заміновано 4 із 6 енергоблоків.

Про це 25 червня повідомив начальник ГУР МО України Кирило Буданов.

За його словами, біля 4 із 6 енергоблоків ЗАЕС окупанти розмістили техніку з вибухівкою

"План теракту на ЗАЕС повністю розроблений та затверджений. Для прискорення катастрофи вони можуть використати технічні засоби", – каже Буданов.

Він додає, що до аварії на ЗАЕС може також призвести підвищення росіянами напруги на лініях електропостачання станції.

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Теги: ЗАЕС, вибухівка
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