Біля 4 енергоблоків ЗАЕС окупанти розмістили техніку з вибухівкою, — Буданов
Сьогодні, 19:05
Росія вже завершила підготовку до теракту на ЗАЕС, заміновано 4 із 6 енергоблоків.
Про це 25 червня повідомив начальник ГУР МО України Кирило Буданов.
За його словами, біля 4 із 6 енергоблоків ЗАЕС окупанти розмістили техніку з вибухівкою
"План теракту на ЗАЕС повністю розроблений та затверджений. Для прискорення катастрофи вони можуть використати технічні засоби", – каже Буданов.
Він додає, що до аварії на ЗАЕС може також призвести підвищення росіянами напруги на лініях електропостачання станції.
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Про це 25 червня повідомив начальник ГУР МО України Кирило Буданов.
За його словами, біля 4 із 6 енергоблоків ЗАЕС окупанти розмістили техніку з вибухівкою
"План теракту на ЗАЕС повністю розроблений та затверджений. Для прискорення катастрофи вони можуть використати технічні засоби", – каже Буданов.
Він додає, що до аварії на ЗАЕС може також призвести підвищення росіянами напруги на лініях електропостачання станції.
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