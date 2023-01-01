На Волині ксьондз вигодовує маленьку сарну, яку помираючою знайшли при дорозі. ФОТО

Отець, засновник Центру інтеграції «Замлиння», що на Любомльщині, врятував маленьку сарну.Про це повідомила художниця«Не лише надає прихисток біженцям зі Сходу України, не лише опікується дітьми без батьківської уваги, годує коней, собак, котів, а навіть цю нещодавно народжену маленьку сарну, знайдену при дорозі і помираючу з голоду, він годує щочотири години (і навіть вночі) і дарує тепло.Коли принесли цю тваринку йому на Трійцю, він поглянув в небо і посміхнувся, адже в дитинстві він мав і вигодував таке ж маленьке Бамбі», – йдеться у дописі.