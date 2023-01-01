На Волині попрощалися із 51-річним Героєм Костянтином Щавієм

Костянтина Щавія.



Попрощалися із захисником у суботу, 24 червня, - повідомили в міській раді.



Поховали Героя на Алеї Слави міста.



Віддати останню шану оборонцю прийшли рідні, близькі, друзі, представники влади та жителі громади.



«Прощалися зі сльозами на очах, скорботою та болем від непоправної втрати. Справжній патріот, вірний захисник України. Таким він назавжди залишиться у пам’яті жителів Ківерцівської громади, а його ім’я навіки буде взірцем мужності та патріотизму. Вічна пам’ять і слава Герою!» - йдеться у дописі.



Нагадаємо,



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Ківерцях на Волині провели в останню дорогу ГерояПопрощалися із захисником у суботу, 24 червня, - повідомили в міській раді.Поховали Героя на Алеї Слави міста.Віддати останню шану оборонцю прийшли рідні, близькі, друзі, представники влади та жителі громади.«Прощалися зі сльозами на очах, скорботою та болем від непоправної втрати. Справжній патріот, вірний захисник України. Таким він назавжди залишиться у пам’яті жителів Ківерцівської громади, а його ім’я навіки буде взірцем мужності та патріотизму. Вічна пам’ять і слава Герою!» - йдеться у дописі.Нагадаємо, загинув 51-річний захисник 17 червня 2023 року в районі населеного пункту П'ятихатки Василівського району Запорізької області в результаті артилерійського обстрілу.

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