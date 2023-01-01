Суд закрив справу двох лікарів з Волині, яких обвинувачували у смерті немовляти

Тетяна Пташник та Сергій Наумчик.



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Обох медиків обвинувачували у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 140 КК України (Неналежне виконання професійних обов’язків медичним працівником, якщо воно спричинило тяжкі наслідки неповнолітньому), що карається обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.



Потерпілою стороною у кримінальній справі були Іван та Яна С.



Ще у підготовчому судовому засіданні 12 лютого 2021 року прокурор Олександр Омельчук просив зробити закритий розгляд справи. Інші учасники судового засідання, кожен зокрема, не заперечили.



В обвинуваченні вказувалося, що 26 вересня 2015 року головний лікар пологового будинку Тетяна Пташник, виконуючи функції чергового лікаря акушера-гінеколога у пологовому відділенні, прийняла рішення про залишення Яни С. у родовій залі у зв’язку із поступленням хворих жінок, не оцінивши об’єктивно стан роділлі та плоду. Із запізненням повернувшись до родової зали, вона діагностувала дистрес плоду (серцебиття плоду 40-60 ударів за 1 хвилину) та з метою прискорення народження дитини надала вказівку провести перінеотомію (розріз промежини), внаслідок чого народився живий хлопчик без самостійного дихання, з брадикардією, якого того ж дня перевели у відділення анестезіології: асфіксія новонародженого важкого ступеню, судомний синдром.



12 жовтня 2015 року об 11:20 було констатовано біологічну смерть новонародженого.



Згідно із додатковим висновком комісійної судово-медичної експертизи за №50 від 11 грудня 2018 року, важкість стану дитини при народженні була обумовлена інтранатальною асфіксією, котра виникла внаслідок дистресу плоду в потужному періоді, який діагностований із запізненням.



«І відповідно, із запізненням проведено родорозрішення, що на фоні внутрішньоутробної інфекції призвело до вищеописаних наслідків та перебуває у прямому причинно-наслідковому зв’язку із діями головного лікаря пологового будинку Ковельського МТМО Пташник Т.З., котра, після введення медичного препарату для стимуляції родорозрішення – окситоцину, залишила роділлю та плід без нагляду, тим самим допустила неналежне виконання своїх професійних обов’язків у реалізації ряду заходів, направлених на надання лікувально-діагностичної допомоги вагітним, роділлям, породіллям, новонародженим, гінекологічним хворим, внаслідок несумлінного ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки, а саме – смерть новонародженого», – йдеться у висновку комісійної судово-медичної експертизи.



Сергій Наумчик обвинувачувався в тому, що після введення медичного препарату для стимуляції родорозрішення окситоцину залишив роділлю та плід без нагляду, тим самим допустив неналежне виконання своїх професійних обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки, а саме – смерть новонародженого.



Про це ними були подані відповідні клопотання.



Потерпілі у судове засідання не прибули. Прокурор, обвинувачені, захисники не заперечили проти розгляду клопотань за відсутності потерпілих.



Цивільний позов у даному кримінальному провадженні не заявлено.



Головуюча у справі суддя Ковельського міськрайонного суду Юлія Волкова ухвалила звільнити Тетяну Пташник та Сергія Наумчика від кримінальної відповідальності за ч. 2 ст. 140 КК України на підставі ч. 1 ст. 49 КК України у зв’язку із закінченням строків давності.



Кримінальне провадження №12015030110001194 від 29 вересня 2015 року суд закрив на підставі пункту 1 частини другої статті 284 Кримінального процесуального кодексу України.



«На час вирішення судом клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності зазначені статті діють в редакції Закону №2617-VIІІ від 22.11.2018 і №2812-IX від 01.12.2022 відповідно, та кваліфікують інкримінований злочин як нетяжкий злочин, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі до трьох років, а строк давності становить 5 років», – зазначається в ухвалі суду.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Ковельському міськрайонному суді з вересня 2020 року розглядалося кримінальне провадження, в якому обвинуваченими є двоє працівників пологового будинку Ковельського МТМО – лікарі акушер-гінекологи вищої категоріїтаПро це пише Ковель.Media. Обох медиків обвинувачували у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 140 КК України (Неналежне виконання професійних обов’язків медичним працівником, якщо воно спричинило тяжкі наслідки неповнолітньому), що карається обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.Потерпілою стороною у кримінальній справі булитаЩе у підготовчому судовому засіданні 12 лютого 2021 року прокурорпросив зробити закритий розгляд справи. Інші учасники судового засідання, кожен зокрема, не заперечили.В обвинуваченні вказувалося, що 26 вересня 2015 року головний лікар пологового будинку Тетяна Пташник, виконуючи функції чергового лікаря акушера-гінеколога у пологовому відділенні, прийняла рішення про залишення Яни С. у родовій залі у зв’язку із поступленням хворих жінок, не оцінивши об’єктивно стан роділлі та плоду. Із запізненням повернувшись до родової зали, вона діагностувала дистрес плоду (серцебиття плоду 40-60 ударів за 1 хвилину) та з метою прискорення народження дитини надала вказівку провести перінеотомію (розріз промежини), внаслідок чого народився живий хлопчик без самостійного дихання, з брадикардією, якого того ж дня перевели у відділення анестезіології: асфіксія новонародженого важкого ступеню, судомний синдром.12 жовтня 2015 року об 11:20 було констатовано біологічну смерть новонародженого.Згідно із додатковим висновком комісійної судово-медичної експертизи за №50 від 11 грудня 2018 року, важкість стану дитини при народженні була обумовлена інтранатальною асфіксією, котра виникла внаслідок дистресу плоду в потужному періоді, який діагностований із запізненням.«І відповідно, із запізненням проведено родорозрішення, що на фоні внутрішньоутробної інфекції призвело до вищеописаних наслідків та перебуває у прямому причинно-наслідковому зв’язку із діями головного лікаря пологового будинку Ковельського МТМО Пташник Т.З., котра, після введення медичного препарату для стимуляції родорозрішення – окситоцину, залишила роділлю та плід без нагляду, тим самим допустила неналежне виконання своїх професійних обов’язків у реалізації ряду заходів, направлених на надання лікувально-діагностичної допомоги вагітним, роділлям, породіллям, новонародженим, гінекологічним хворим, внаслідок несумлінного ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки, а саме – смерть новонародженого», – йдеться у висновку комісійної судово-медичної експертизи.Сергій Наумчик обвинувачувався в тому, що після введення медичного препарату для стимуляції родорозрішення окситоцину залишив роділлю та плід без нагляду, тим самим допустив неналежне виконання своїх професійних обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки, а саме – смерть новонародженого.Про це ними були подані відповідні клопотання.Потерпілі у судове засідання не прибули. Прокурор, обвинувачені, захисники не заперечили проти розгляду клопотань за відсутності потерпілих.Цивільний позов у даному кримінальному провадженні не заявлено.Головуюча у справі суддя Ковельського міськрайонного суду Юлія Волкова ухвалила звільнити Тетяну Пташник та Сергія Наумчика від кримінальної відповідальності за ч. 2 ст. 140 КК України на підставі ч. 1 ст. 49 КК України у зв’язку із закінченням строків давності.Кримінальне провадження №12015030110001194 від 29 вересня 2015 року суд закрив на підставі пункту 1 частини другої статті 284 Кримінального процесуального кодексу України.«На час вирішення судом клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності зазначені статті діють в редакції Закону №2617-VIІІ від 22.11.2018 і №2812-IX від 01.12.2022 відповідно, та кваліфікують інкримінований злочин як нетяжкий злочин, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі до трьох років, а строк давності становить 5 років», – зазначається в ухвалі суду.

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