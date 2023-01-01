Завтра, 26 червня, у Луцьку прощатимуться із двома Героями, ще з одним - у Луцькому районі
Сьогодні, 11:30
26 червня об 10.30 годині у Кафедральному соборі Святої Трійці в Луцьку відбудеться відспівування захисників, які віддали своє життя за Україну.
Про це повідомили на сайті Луцькради.
Войтович Вадим Анатолійович (17.09.1980 року народження) загинув 19 червня в районі населеного пункту Діброва Луганської області.
Маєвський Олександр Володимирович (06.08.1985 року народження) загинув 21 червня в районі населеного пункту Вільшанка Харківської області.
Обох Героїв поховають на міському кладовищі у селі Гаразджа.
О 15 годині у храмі Святого Великомученика і цілителя Пантелеймона села Рованці відбудеться відспівування Гайдука Олександра Олександровича (06.02.1994 року народження), який загинув 29 березня 2022 року в районі населеного пункту Максимівка Миколаївської області.
Поховають Героя на кладовищі у селі Рованці.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили на сайті Луцькради.
Войтович Вадим Анатолійович (17.09.1980 року народження) загинув 19 червня в районі населеного пункту Діброва Луганської області.
Маєвський Олександр Володимирович (06.08.1985 року народження) загинув 21 червня в районі населеного пункту Вільшанка Харківської області.
Обох Героїв поховають на міському кладовищі у селі Гаразджа.
О 15 годині у храмі Святого Великомученика і цілителя Пантелеймона села Рованці відбудеться відспівування Гайдука Олександра Олександровича (06.02.1994 року народження), який загинув 29 березня 2022 року в районі населеного пункту Максимівка Миколаївської області.
Поховають Героя на кладовищі у селі Рованці.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Угода, укладена між Пригожиним та Лукашенком щодо деескалації, є короткостроковою, — ISW
Сьогодні, 12:00
Завтра, 26 червня, у Луцьку прощатимуться із двома Героями, ще з одним - у Луцькому районі
Сьогодні, 11:30
Уночі ворог атакував передмістя Запоріжжя
Сьогодні, 10:40
Окупанти заявили, що вбили 16-річного підлітка-активіста в Бердянську: з'явилося останнє відео хлопця
Сьогодні, 10:00
За минули добу ЗСУ ліквідували понад сім сотень окупантів
Сьогодні, 09:25
Медіа