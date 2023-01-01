Завтра, 26 червня, у Луцьку прощатимуться із двома Героями, ще з одним - у Луцькому районі

Завтра, 26 червня, у Луцьку прощатимуться із двома Героями, ще з одним - у Луцькому районі
26 червня об 10.30 годині у Кафедральному соборі Святої Трійці в Луцьку відбудеться відспівування захисників, які віддали своє життя за Україну.

Про це повідомили на сайті Луцькради.

Войтович Вадим Анатолійович (17.09.1980 року народження) загинув 19 червня в районі населеного пункту Діброва Луганської області.

Маєвський Олександр Володимирович (06.08.1985 року народження) загинув 21 червня в районі населеного пункту Вільшанка Харківської області.

Обох Героїв поховають на міському кладовищі у селі Гаразджа.

О 15 годині у храмі Святого Великомученика і цілителя Пантелеймона села Рованці відбудеться відспівування Гайдука Олександра Олександровича (06.02.1994 року народження), який загинув 29 березня 2022 року в районі населеного пункту Максимівка Миколаївської області.

Поховають Героя на кладовищі у селі Рованці.

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Теги: війна, Росія, Україна
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