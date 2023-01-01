Повідомили про загибель на війні чотирьох Героїв з Луцька

Повідомили про загибель на війні чотирьох Героїв з Луцька
На війні загинули четверо Героїв з Луцька - Вадим Войтович, Олександр Гайдук, Олександр Маєвський та Антон Пустовіт.

Про це у п'ятницю, 23 червня, повідомив мер Луцька Ігор Поліщук.

42-річний лучанин Вадим Анатолійович Войтович був призваний на військову службу по мобілізації та зарахований до списків особового складу військової частини на посаду гранатометника 2 механізованого відділення 1 механізованого взводу 1 механізованої роти 106 механізованого батальйону.

Загинув 19 червня 2023 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Діброва Луганської області захищаючи територіальну цілісність та незалежність України.

28-річний лучанин Олександр Олександрович Гайдук був призваний на військову службу по мобілізації до складу військової частини на посаду гранатометника механізованого відділення механізованого взводу механізованої роти 2 механізованого батальйону.

Старший солдат загинув 29 березня 2022 під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Максимівка Миколаївської області.

Лучанин Маєвський Олександр Володимирович 06.08.1985 року народження, був призваний на військову службу по мобілізації та зарахований до списків особового складу військової частини на посаду сапера інженерно-саперного взводу мотопіхотного батальйону.

Солдат загинув 21 червня 2023 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Вільшанка Харківської області захищаючи територіальну цілісність та незалежність України.

29-річний лучанин Антон Сергійович Пустовіт був призваний на військову службу по мобілізації та зарахований до списків особового складу військової частини на посаду навідника 1 кулеметного відділення кулеметного взводу роти вогневої підтримки.

Матрос загинув 19 червня 2023 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Левадне Запорізької області захищаючи територіальну цілісність та незалежність України.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним загиблих Героїв. Вічна пам’ять, честь і слава!

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Теги: війна, Росія, Україна
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