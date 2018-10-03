У центрі Луцька – ДТП за участю мотоцикліста: розповіли деталі

У центрі Луцька – ДТП за участю мотоцикліста: розповіли деталі
Сьогодні, 23 червня, близько 8-ї години, у Луцьку на перетині вулиць Кривий Вал та Глушець трапилася дорожньо-транспортна пригода за участю мотоцикла та буса.

Як розповіли журналістам Інформаційного агентства ВолиньPost у пресслужбі патрульної поліції, водій автомобіля виїжджав з другорядної вулиці і не надав перевагу в русі мотоциклісту, який рухався головною. Унаслідок цього і відбулося зіткнення.

Патрульні викликали «швидку», аби медики оглянули мотоцикліста. У коментарі журналістам видання заступник генерального директора медичного об’єднання Луцької громади Андрій Смольянінов зазначив, що водію надали необхідну медичну допомогу, але госпіталізації той не потребував.

Зрештою, керманичі вирішили скласти Європротокол. Притензій один до одного вони не мають.

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Теги: ДТП, Луцьк, Глушець
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