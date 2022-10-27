У Луцьку на вулиці Глушець – аварія: збили мотоцикліста. ОНОВЛЕНО

У Луцьку на вулиці Глушець – аварія: збили мотоцикліста. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 23 червня, у Луцьку на вулиці Глушець трапилася дорожньо-транспортна пригода.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.

За їхніми словами, ДТП трапилася близько 9 години. Автомобіль зіткнувся з мотоциклістом.

Обидва транспортні засоби зазнали значних механічних ушкоджень.

Як розповів завідувач диспетчерської Центру екстреної медицини Станіслав Лінік у коментарі виданню ВСН, у результаті аварії мотоцикліст отримав закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, забій нижньої губи і спинки носа. Потерпілого доставили у міську лікарню.

Внаслідок ДТП на вулиці Глушець утворився великий затор.

Деталі – згодом.
У Луцьку на вулиці Глушець – аварія: збили мотоцикліста. ОНОВЛЕНО
У Луцьку на вулиці Глушець – аварія: збили мотоцикліста. ОНОВЛЕНО
У Луцьку на вулиці Глушець – аварія: збили мотоцикліста. ОНОВЛЕНО
У Луцьку на вулиці Глушець – аварія: збили мотоцикліста. ОНОВЛЕНО

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Теги: Луцьк, ДТП, мотоцикліст
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