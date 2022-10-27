У Луцьку на вулиці Глушець – аварія: збили мотоцикліста. ОНОВЛЕНО





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.



За їхніми словами, ДТП трапилася близько 9 години. Автомобіль зіткнувся з мотоциклістом.



Обидва транспортні засоби зазнали значних механічних ушкоджень.



Як розповів завідувач диспетчерської Центру екстреної медицини Станіслав Лінік у коментарі виданню



Внаслідок ДТП на вулиці Глушець утворився великий затор.



Деталі – згодом.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 23 червня, у Луцьку на вулиці Глушець трапилася дорожньо-транспортна пригода.Про цеповідомили очевидці.За їхніми словами, ДТП трапилася близько 9 години. Автомобіль зіткнувся з мотоциклістом.Обидва транспортні засоби зазнали значних механічних ушкоджень.Як розповів завідувач диспетчерської Центру екстреної медициниу коментарі виданню ВСН , у результаті аварії мотоцикліст отримав закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, забій нижньої губи і спинки носа. Потерпілого доставили у міську лікарню.Внаслідок ДТП на вулиці Глушець утворився великий затор.Деталі – згодом.

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