Захисники за добу ліквідували 680 окупантів
Сьогодні, 09:50
За минулу добу ЗСУ ліквідували 680 окупантів, 44 артилерійські системи, 15 ББМ та 9 безпілотників.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.06.23 орієнтовно склали:
особового складу − близько 223 330 (+680) осіб ліквідовано,
танків − 4 017 (+4) од,
бойових броньованих машин − 7 798 (+15) од,
артилерійських систем − 3 985 (+44) од,
РСЗВ − 617 (+0) од,
засобів ППО − 379 (+3) од,
літаків − 314 (+0) од,
гелікоптерів − 307 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня − 3 447 (+9) од,
крилатих ракет − 1 214 (+0),
кораблів/катерів − 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн − 6 708 (+30) од,
спеціальної техніки ‒ 545 (+6) од.
Дані уточнюються.
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Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.06.23 орієнтовно склали:
особового складу − близько 223 330 (+680) осіб ліквідовано,
танків − 4 017 (+4) од,
бойових броньованих машин − 7 798 (+15) од,
артилерійських систем − 3 985 (+44) од,
РСЗВ − 617 (+0) од,
засобів ППО − 379 (+3) од,
літаків − 314 (+0) од,
гелікоптерів − 307 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня − 3 447 (+9) од,
крилатих ракет − 1 214 (+0),
кораблів/катерів − 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн − 6 708 (+30) од,
спеціальної техніки ‒ 545 (+6) од.
Дані уточнюються.
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