Захисники за добу ліквідували 680 окупантів

Захисники за добу ліквідували 680 окупантів
За минулу добу ЗСУ ліквідували 680 окупантів, 44 артилерійські системи, 15 ББМ та 9 безпілотників.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.06.23 орієнтовно склали:

особового складу − близько 223 330 (+680) осіб ліквідовано,

танків − 4 017 (+4) од,

бойових броньованих машин − 7 798 (+15) од,

артилерійських систем − 3 985 (+44) од,

РСЗВ − 617 (+0) од,

засобів ППО − 379 (+3) од,

літаків − 314 (+0) од,

гелікоптерів − 307 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня − 3 447 (+9) од,

крилатих ракет − 1 214 (+0),

кораблів/катерів − 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн − 6 708 (+30) од,

спеціальної техніки ‒ 545 (+6) од.

Дані уточнюються.

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Теги: Росія, Україна, війна
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