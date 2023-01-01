Захисники за добу ліквідували 680 окупантів





Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.06.23 орієнтовно склали:



особового складу − близько 223 330 (+680) осіб ліквідовано,



танків − 4 017 (+4) од,



бойових броньованих машин − 7 798 (+15) од,



артилерійських систем − 3 985 (+44) од,



РСЗВ − 617 (+0) од,



засобів ППО − 379 (+3) од,



літаків − 314 (+0) од,



гелікоптерів − 307 (+0) од,



БПЛА оперативно-тактичного рівня − 3 447 (+9) од,



крилатих ракет − 1 214 (+0),



кораблів/катерів − 18 (+0) од,



автомобільної техніки та автоцистерн − 6 708 (+30) од,



спеціальної техніки ‒ 545 (+6) од.



Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За минулу добу ЗСУ ліквідували 680 окупантів, 44 артилерійські системи, 15 ББМ та 9 безпілотників.Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.особового складу − близько 223 330 (+680) осіб ліквідовано,танків − 4 017 (+4) од,бойових броньованих машин − 7 798 (+15) од,артилерійських систем − 3 985 (+44) од,РСЗВ − 617 (+0) од,засобів ППО − 379 (+3) од,літаків − 314 (+0) од,гелікоптерів − 307 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня − 3 447 (+9) од,крилатих ракет − 1 214 (+0),кораблів/катерів − 18 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн − 6 708 (+30) од,спеціальної техніки ‒ 545 (+6) од.Дані уточнюються.

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