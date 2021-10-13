На Волині два автомобілі злетіли у кювет та перекинулись: двоє постраждалих

Автопригода трапилася учора, 22 червня, на автодорозі поблизу села Лище Луцького району.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.36-річний лучанин, керуючи автомобілем Аudi 100, злетів у кювет, транспортний засіб перекинувся через дах.Внаслідок ДТП постраждали водій та 16-річний пасажир легковика. Хлопець не госпіталізовувався, водій – у лікарні.Цього ж дня, у селі Боратин на автомобілі Ford Focus у кювет з’їхав 33-річний житель Луцька. Легковик також перекинувся.Водій транспортного засобу отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували.За цими фактами слідчі розпочали досудові розслідування за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.Слідство триває.