На Волині два автомобілі злетіли у кювет та перекинулись: двоє постраждалих

На Волині два автомобілі злетіли у кювет та перекинулись: двоє постраждалих
Автопригода трапилася учора, 22 червня, на автодорозі поблизу села Лище Луцького району.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

36-річний лучанин, керуючи автомобілем Аudi 100, злетів у кювет, транспортний засіб перекинувся через дах.

Внаслідок ДТП постраждали водій та 16-річний пасажир легковика. Хлопець не госпіталізовувався, водій – у лікарні.

Цього ж дня, у селі Боратин на автомобілі Ford Focus у кювет з’їхав 33-річний житель Луцька. Легковик також перекинувся.

Водій транспортного засобу отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували.

За цими фактами слідчі розпочали досудові розслідування за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Слідство триває.
На Волині два автомобілі злетіли у кювет та перекинулись: двоє постраждалих
На Волині два автомобілі злетіли у кювет та перекинулись: двоє постраждалих
На Волині два автомобілі злетіли у кювет та перекинулись: двоє постраждалих

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Теги: Волинь, ДТП, авто, кювет
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