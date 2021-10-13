На Волині два автомобілі злетіли у кювет та перекинулись: двоє постраждалих
Сьогодні, 10:11
Автопригода трапилася учора, 22 червня, на автодорозі поблизу села Лище Луцького району.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
36-річний лучанин, керуючи автомобілем Аudi 100, злетів у кювет, транспортний засіб перекинувся через дах.
Внаслідок ДТП постраждали водій та 16-річний пасажир легковика. Хлопець не госпіталізовувався, водій – у лікарні.
Цього ж дня, у селі Боратин на автомобілі Ford Focus у кювет з’їхав 33-річний житель Луцька. Легковик також перекинувся.
Водій транспортного засобу отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували.
За цими фактами слідчі розпочали досудові розслідування за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
Слідство триває.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
36-річний лучанин, керуючи автомобілем Аudi 100, злетів у кювет, транспортний засіб перекинувся через дах.
Внаслідок ДТП постраждали водій та 16-річний пасажир легковика. Хлопець не госпіталізовувався, водій – у лікарні.
Цього ж дня, у селі Боратин на автомобілі Ford Focus у кювет з’їхав 33-річний житель Луцька. Легковик також перекинувся.
Водій транспортного засобу отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували.
За цими фактами слідчі розпочали досудові розслідування за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
Слідство триває.
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