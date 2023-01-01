На Харківщині загинув Герой з Волині Сергій Циба

На Харківщині загинув Герой з Волині Сергій Циба
На війні загинув воїн з Волині Сергій Циба.

Про це повідомив міський голова Володимира Ігор Пальонка.

"У зоні ведення бойових дій на Харківщині загинув володимирчанин Сергій Циба. Життя штаб-сержанта обірвалось на 36-му році життя. висловлюю щирі співчуття рідним та близьким загиблого. Вічна пам'ять та шана захиснику України", - йдеться в повідомленні.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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