На Харківщині загинув Герой з Волині Сергій Циба
Сьогодні, 10:45
На війні загинув воїн з Волині Сергій Циба.
Про це повідомив міський голова Володимира Ігор Пальонка.
"У зоні ведення бойових дій на Харківщині загинув володимирчанин Сергій Циба. Життя штаб-сержанта обірвалось на 36-му році життя. висловлюю щирі співчуття рідним та близьким загиблого. Вічна пам'ять та шана захиснику України", - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомив міський голова Володимира Ігор Пальонка.
"У зоні ведення бойових дій на Харківщині загинув володимирчанин Сергій Циба. Життя штаб-сержанта обірвалось на 36-му році життя. висловлюю щирі співчуття рідним та близьким загиблого. Вічна пам'ять та шана захиснику України", - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Сьогодні, 10:45
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