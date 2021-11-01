У Луцьку на Соборності під час пожежі у багатоповерхівці врятували двох дорослих та дитину

Сьогодні вранці у Луцьку під час пожежі вогнеборці врятували двох дорослих і дитину.Про це повідомили у ДСНС Волині.Повідомлення про загорання електрощитової на другому поверсі у багатоповерхівці на проспекті Соборності надійшло до служби 101 о 7;47, за викликом на місце події виїхала чергова варта луцької 25-ї Державної пожежно-рятувальної частини.З огляду на сильне задимлення вогнеборці включились в захисні апарати на стисненому повітрі та організували евакуацію громадян з верхніх поверхів, врятувавши двох дорослих та одну дитину. Людей оглянули лікарі карети швидкої допомоги.Пожежу ліквідували двома вогнегасниками о 8:00.