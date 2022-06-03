На Волині в магазинах продають білоруські цигарки
Сьогодні, 11:15
На Волині в магазинах продають цигарки ФЭСТ білоруського виробництва, які потрапляють в Україну каналами контрабанди.
Про це повідомив голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.
"Знайомтеся, це цигарки ФЭСТ - продукт виробництва Білорусі, який потрапив на прилавки магазинів Волинської області, минаючи заміновані поля та лінії оборони на кордоні", - зазначив Гетманцев.
Він додає, що є певні люди, які у війну з цих каналів заробляють та припускає, що контрабандою до нас потрапляють не лише цигарки.
"В мінливому сучасному світі є щось стале, непорушне, вічне - як калюжа, що пересихає на сільській дорозі лише на години, а потім, керуючись генетичною памʼяттю, відновлюється знову. І це вічне - це канали контрабанди, які існують і відновлюються попри все, навіть війну. І люди, які у війну з цих каналів заробляють.Невідомо що ще, крім цигарок ФЭСТ, потрапляє через ці канали в країну", - йдеться в його дописі.
Наостанок Гетманцев звернувся до СБ, Нацполу та БЕБ з вимогою негайного припинення протиправної діяльності та притягнення до відповідальності винних.
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Про це повідомив голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.
"Знайомтеся, це цигарки ФЭСТ - продукт виробництва Білорусі, який потрапив на прилавки магазинів Волинської області, минаючи заміновані поля та лінії оборони на кордоні", - зазначив Гетманцев.
Він додає, що є певні люди, які у війну з цих каналів заробляють та припускає, що контрабандою до нас потрапляють не лише цигарки.
"В мінливому сучасному світі є щось стале, непорушне, вічне - як калюжа, що пересихає на сільській дорозі лише на години, а потім, керуючись генетичною памʼяттю, відновлюється знову. І це вічне - це канали контрабанди, які існують і відновлюються попри все, навіть війну. І люди, які у війну з цих каналів заробляють.Невідомо що ще, крім цигарок ФЭСТ, потрапляє через ці канали в країну", - йдеться в його дописі.
Наостанок Гетманцев звернувся до СБ, Нацполу та БЕБ з вимогою негайного припинення протиправної діяльності та притягнення до відповідальності винних.
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