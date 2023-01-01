На Волині затримали чоловіка, який у багажнику авто перевозив артилерійські снаряди
Сьогодні, 11:20
50-річний житель Ковеля, який періодично доставляє вантажі на Схід країни, перевозив в автівці 7 артилерійських снарядів.
Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.
Учора, 23 червня, в рамках реалізації оперативної інформації, на стаціонарному посту поліції поблизу села Оконськ, правоохоронці зупинили автомобіль Renault Trafik. За кермом транспортного засобу перебував 50-річний житель Ковеля. Чоловік періодично здійснює перевезення вантажів на Схід країни.
Під час огляду автомобіля поліцейські виявили у багажному відділенні 7 артилерійських снарядів, калібру 30 мм.
На місце прибули спеціалісти вибухотехнічного відділу ГУНП у Волинській області, небезпечні предмети вилучили. Їх направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС.
Зауважимо, що санкція ч. 1 ст. 263 ККУ передбачає від трьох до семи років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.
Поліція Волині вкотре наголошує – незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами, тягне за собою кримінальну відповідальність. Однак, якщо особа добровільно видасть органам влади незаконні зброю та боєприпаси, вона звільняється від такої відповідальності.
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Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.
Учора, 23 червня, в рамках реалізації оперативної інформації, на стаціонарному посту поліції поблизу села Оконськ, правоохоронці зупинили автомобіль Renault Trafik. За кермом транспортного засобу перебував 50-річний житель Ковеля. Чоловік періодично здійснює перевезення вантажів на Схід країни.
Під час огляду автомобіля поліцейські виявили у багажному відділенні 7 артилерійських снарядів, калібру 30 мм.
На місце прибули спеціалісти вибухотехнічного відділу ГУНП у Волинській області, небезпечні предмети вилучили. Їх направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС.
Зауважимо, що санкція ч. 1 ст. 263 ККУ передбачає від трьох до семи років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.
Поліція Волині вкотре наголошує – незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами, тягне за собою кримінальну відповідальність. Однак, якщо особа добровільно видасть органам влади незаконні зброю та боєприпаси, вона звільняється від такої відповідальності.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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