На Волині затримали чоловіка, який у багажнику авто перевозив артилерійські снаряди

50-річний житель Ковеля, який періодично доставляє вантажі на Схід країни, перевозив в автівці 7 артилерійських снарядів.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.Учора, 23 червня, в рамках реалізації оперативної інформації, на стаціонарному посту поліції поблизу села Оконськ, правоохоронці зупинили автомобіль Renault Trafik. За кермом транспортного засобу перебував 50-річний житель Ковеля. Чоловік періодично здійснює перевезення вантажів на Схід країни.Під час огляду автомобіля поліцейські виявили у багажному відділенні 7 артилерійських снарядів, калібру 30 мм.На місце прибули спеціалісти вибухотехнічного відділу ГУНП у Волинській області, небезпечні предмети вилучили. Їх направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС.Зауважимо, що санкція ч. 1 ст. 263 ККУ передбачає від трьох до семи років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.Поліція Волині вкотре наголошує – незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами, тягне за собою кримінальну відповідальність. Однак, якщо особа добровільно видасть органам влади незаконні зброю та боєприпаси, вона звільняється від такої відповідальності.