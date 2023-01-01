Лучанка зі спільником виготовили документи 142 «багатодітним батькам» для виїзду за кордон: їх судять

На Волині судять організаторів злочинної схеми переправлення ухилянтів за кордон, які виготовили документи для 142 «багатодітних батьків».Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.Прокурори Волинської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення двома волинянами підроблення офіційних документів та організацію ними незаконного переправлення осіб через державний кордон України із корисливих мотивів.За даними слідства, 27-річна жителька Луцька та її 28-річний раніше судимий спільник підробляли свідоцтва про народження дітей, які нібито народилися за кордоном – у країнах Євросоюзу.Завірені начеб консульськими установами цих країн документи їхні клієнти надавали на кордоні – і в такий спосіб виїжджали з України, як батьки трьох неповнолітніх дітей.Коштували такі послуги до 3000 доларів США. Усього ними скористалися 142 ухилянти.У фігурантів кримінального провадження під час санкціонованих судом обшуків вилучено комп'ютерну техніку, підроблені печатки, мобільні телефони, які вони використовували у незаконній діяльності.Обвинувачені перебувають під домашнім арештом.