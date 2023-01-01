Лучанка зі спільником виготовили документи 142 «багатодітним батькам» для виїзду за кордон: їх судять

Лучанка зі спільником виготовили документи 142 «багатодітним батькам» для виїзду за кордон: їх судять
На Волині судять організаторів злочинної схеми переправлення ухилянтів за кордон, які виготовили документи для 142 «багатодітних батьків».

Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.

Прокурори Волинської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення двома волинянами підроблення офіційних документів та організацію ними незаконного переправлення осіб через державний кордон України із корисливих мотивів.

За даними слідства, 27-річна жителька Луцька та її 28-річний раніше судимий спільник підробляли свідоцтва про народження дітей, які нібито народилися за кордоном – у країнах Євросоюзу.

Завірені начеб консульськими установами цих країн документи їхні клієнти надавали на кордоні – і в такий спосіб виїжджали з України, як батьки трьох неповнолітніх дітей.

Коштували такі послуги до 3000 доларів США. Усього ними скористалися 142 ухилянти.
Лучанка зі спільником виготовили документи 142 «багатодітним батькам» для виїзду за кордон: їх судять

У фігурантів кримінального провадження під час санкціонованих судом обшуків вилучено комп'ютерну техніку, підроблені печатки, мобільні телефони, які вони використовували у незаконній діяльності.

Обвинувачені перебувають під домашнім арештом.
Лучанка зі спільником виготовили документи 142 «багатодітним батькам» для виїзду за кордон: їх судять


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Теги: Волинь, лучанка, прокуратура, ухилянти
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