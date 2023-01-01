Лучанка зі спільником виготовили документи 142 «багатодітним батькам» для виїзду за кордон: їх судять
Сьогодні, 11:46
На Волині судять організаторів злочинної схеми переправлення ухилянтів за кордон, які виготовили документи для 142 «багатодітних батьків».
Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
Прокурори Волинської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення двома волинянами підроблення офіційних документів та організацію ними незаконного переправлення осіб через державний кордон України із корисливих мотивів.
За даними слідства, 27-річна жителька Луцька та її 28-річний раніше судимий спільник підробляли свідоцтва про народження дітей, які нібито народилися за кордоном – у країнах Євросоюзу.
Завірені начеб консульськими установами цих країн документи їхні клієнти надавали на кордоні – і в такий спосіб виїжджали з України, як батьки трьох неповнолітніх дітей.
Коштували такі послуги до 3000 доларів США. Усього ними скористалися 142 ухилянти.
У фігурантів кримінального провадження під час санкціонованих судом обшуків вилучено комп'ютерну техніку, підроблені печатки, мобільні телефони, які вони використовували у незаконній діяльності.
Обвинувачені перебувають під домашнім арештом.
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Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
Прокурори Волинської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення двома волинянами підроблення офіційних документів та організацію ними незаконного переправлення осіб через державний кордон України із корисливих мотивів.
За даними слідства, 27-річна жителька Луцька та її 28-річний раніше судимий спільник підробляли свідоцтва про народження дітей, які нібито народилися за кордоном – у країнах Євросоюзу.
Завірені начеб консульськими установами цих країн документи їхні клієнти надавали на кордоні – і в такий спосіб виїжджали з України, як батьки трьох неповнолітніх дітей.
Коштували такі послуги до 3000 доларів США. Усього ними скористалися 142 ухилянти.
У фігурантів кримінального провадження під час санкціонованих судом обшуків вилучено комп'ютерну техніку, підроблені печатки, мобільні телефони, які вони використовували у незаконній діяльності.
Обвинувачені перебувають під домашнім арештом.
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Сьогодні, 11:46
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