Інструктор зі США тренує прикордонників на Волині. ФОТО

Проведення контрдиверсійної роботи та ведення протидесантних операцій, опанування тактики малих штурмових груп, планування бойових завдань і удосконалення навичок тактичної медицини – основне, чого іноземний інструктор вчить прикордонників Волинського загону.Про це повідомили у пресслужбі Волинського прикордонного загону.Військовослужбовці тренуються злагоджено і швидко у складі груп діяти в бойових умовах. Вчаться майстерності ведення бою на відкритій місцевості та в населених пунктах, відпрацьовуючи різні сценарії. Практикуються виявляти та знищувати ворожий десант та диверсійно-розвідувальні групи. Відточують навички з тактичної медицини, готуються рятувати людей в умовах, наближених до бойових.Власним бойовим досвідом та уміннями американець ділитиметься з прикордонниками впродовж кількох тижнів. За цей час планує вимуштрувати за стандартами країн НАТО якомога більше бійців.Такого роду навчання іноземні волонтери проводять часто. Окрім прикордонників, залучають до них й інші підрозділи Сил безпеки та оборони України. Вмотивовані та натреновані - наші захисники готові нищити російських окупантів!