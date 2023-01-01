Інструктор зі США тренує прикордонників на Волині. ФОТО

Інструктор зі США тренує прикордонників на Волині. ФОТО
Проведення контрдиверсійної роботи та ведення протидесантних операцій, опанування тактики малих штурмових груп, планування бойових завдань і удосконалення навичок тактичної медицини – основне, чого іноземний інструктор вчить прикордонників Волинського загону.

Про це повідомили у пресслужбі Волинського прикордонного загону.

Військовослужбовці тренуються злагоджено і швидко у складі груп діяти в бойових умовах. Вчаться майстерності ведення бою на відкритій місцевості та в населених пунктах, відпрацьовуючи різні сценарії. Практикуються виявляти та знищувати ворожий десант та диверсійно-розвідувальні групи. Відточують навички з тактичної медицини, готуються рятувати людей в умовах, наближених до бойових.

Власним бойовим досвідом та уміннями американець ділитиметься з прикордонниками впродовж кількох тижнів. За цей час планує вимуштрувати за стандартами країн НАТО якомога більше бійців.
Інструктор зі США тренує прикордонників на Волині. ФОТО

Такого роду навчання іноземні волонтери проводять часто. Окрім прикордонників, залучають до них й інші підрозділи Сил безпеки та оборони України. Вмотивовані та натреновані - наші захисники готові нищити російських окупантів!
Інструктор зі США тренує прикордонників на Волині. ФОТО
Інструктор зі США тренує прикордонників на Волині. ФОТО
Інструктор зі США тренує прикордонників на Волині. ФОТО
Інструктор зі США тренує прикордонників на Волині. ФОТО
Інструктор зі США тренує прикордонників на Волині. ФОТО
Інструктор зі США тренує прикордонників на Волині. ФОТО
Інструктор зі США тренує прикордонників на Волині. ФОТО
Інструктор зі США тренує прикордонників на Волині. ФОТО
Інструктор зі США тренує прикордонників на Волині. ФОТО
Інструктор зі США тренує прикордонників на Волині. ФОТО



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Теги: Інструктор, США, Волинь, прикордонники
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