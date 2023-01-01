Інструктор зі США тренує прикордонників на Волині. ФОТО
Сьогодні, 12:20
Проведення контрдиверсійної роботи та ведення протидесантних операцій, опанування тактики малих штурмових груп, планування бойових завдань і удосконалення навичок тактичної медицини – основне, чого іноземний інструктор вчить прикордонників Волинського загону.
Про це повідомили у пресслужбі Волинського прикордонного загону.
Військовослужбовці тренуються злагоджено і швидко у складі груп діяти в бойових умовах. Вчаться майстерності ведення бою на відкритій місцевості та в населених пунктах, відпрацьовуючи різні сценарії. Практикуються виявляти та знищувати ворожий десант та диверсійно-розвідувальні групи. Відточують навички з тактичної медицини, готуються рятувати людей в умовах, наближених до бойових.
Власним бойовим досвідом та уміннями американець ділитиметься з прикордонниками впродовж кількох тижнів. За цей час планує вимуштрувати за стандартами країн НАТО якомога більше бійців.
Такого роду навчання іноземні волонтери проводять часто. Окрім прикордонників, залучають до них й інші підрозділи Сил безпеки та оборони України. Вмотивовані та натреновані - наші захисники готові нищити російських окупантів!
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Про це повідомили у пресслужбі Волинського прикордонного загону.
Військовослужбовці тренуються злагоджено і швидко у складі груп діяти в бойових умовах. Вчаться майстерності ведення бою на відкритій місцевості та в населених пунктах, відпрацьовуючи різні сценарії. Практикуються виявляти та знищувати ворожий десант та диверсійно-розвідувальні групи. Відточують навички з тактичної медицини, готуються рятувати людей в умовах, наближених до бойових.
Власним бойовим досвідом та уміннями американець ділитиметься з прикордонниками впродовж кількох тижнів. За цей час планує вимуштрувати за стандартами країн НАТО якомога більше бійців.
Такого роду навчання іноземні волонтери проводять часто. Окрім прикордонників, залучають до них й інші підрозділи Сил безпеки та оборони України. Вмотивовані та натреновані - наші захисники готові нищити російських окупантів!
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