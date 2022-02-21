Проспект Волі у Луцьку відкриють для проїзду вже завтра





Про це поввідомив мер міста Ігор Поліщук.



Нагадаємо, зі слів заступника директора департаменту ЖКГ Луцької міської ради Сергія Гаврилюка,



«Підрядник планує укладання верхнього шару асфальту, а перед цим ще треба підняти люки оглядових колодязів інфраструктурних мереж, решіток зливової каналізації на необхідну висоту до рівня верхнього шару асфальту. Потім буде укладатися асфальт. Перекриття вулиці триватиме до кінця цих робіт. Точно сказати не можна. Може, це займе 2 тижні, може до місяця, бо є фактори, які ми не можемо передбачити. Але точно - затягувати не будуть. Сьогодні погодні умови дозволяють, і підрядник має намір завершити усе в якомога коротші терміни», - повідомив посадовець.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку завтра, 24 червня, відкриють для проїзду приватного та громадського транспорту проспект Волі.Про це поввідомив мер містаНагадаємо, зі слів заступника директора департаменту ЖКГ Луцької міської ради завершити ремонт проспекту Волі планують до кінця року, але чи дозволять всі обставини це завершити – сказати складно. Натомість перекриття проспекту Волі не триватиме так довго.«Підрядник планує укладання верхнього шару асфальту, а перед цим ще треба підняти люки оглядових колодязів інфраструктурних мереж, решіток зливової каналізації на необхідну висоту до рівня верхнього шару асфальту. Потім буде укладатися асфальт. Перекриття вулиці триватиме до кінця цих робіт. Точно сказати не можна. Може, це займе 2 тижні, може до місяця, бо є фактори, які ми не можемо передбачити. Але точно - затягувати не будуть. Сьогодні погодні умови дозволяють, і підрядник має намір завершити усе в якомога коротші терміни», - повідомив посадовець.

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