Окупанти знову вдарили по Херсону: є загиблі та поранені. ФОТО

У Херсоні окупаційні війська прицільним вогнем вдарили по комунальному транспортному підприємству.Про це повідомив голова місцевої ОВА«Черговий російський теракт… Били по цивільних працівниках, котрі забезпечують життєдіяльність міста», – йдеться в повідомленні.55-річний чоловік загинув на місці. Ще один 43-річний працівник помер у медзакладі. Лікарі намагалися врятувати його життя, однак травми виявилися надто тяжкими.Четверо їхніх колег поранені, їх шпиталізували до медзакладів. Лікарі надають їм допомогу.Також стало відомо про смерть 43-річного працівника. Чоловік з несумісними з життям травмами помер у медзакладі.