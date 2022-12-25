Окупанти знову вдарили по Херсону: є загиблі та поранені. ФОТО
Сьогодні, 12:28
У Херсоні окупаційні війська прицільним вогнем вдарили по комунальному транспортному підприємству.
Про це повідомив голова місцевої ОВА Олександр Прокудін.
«Черговий російський теракт… Били по цивільних працівниках, котрі забезпечують життєдіяльність міста», – йдеться в повідомленні.
55-річний чоловік загинув на місці. Ще один 43-річний працівник помер у медзакладі. Лікарі намагалися врятувати його життя, однак травми виявилися надто тяжкими.
Четверо їхніх колег поранені, їх шпиталізували до медзакладів. Лікарі надають їм допомогу.
Також стало відомо про смерть 43-річного працівника. Чоловік з несумісними з життям травмами помер у медзакладі.
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Про це повідомив голова місцевої ОВА Олександр Прокудін.
«Черговий російський теракт… Били по цивільних працівниках, котрі забезпечують життєдіяльність міста», – йдеться в повідомленні.
55-річний чоловік загинув на місці. Ще один 43-річний працівник помер у медзакладі. Лікарі намагалися врятувати його життя, однак травми виявилися надто тяжкими.
Четверо їхніх колег поранені, їх шпиталізували до медзакладів. Лікарі надають їм допомогу.
Також стало відомо про смерть 43-річного працівника. Чоловік з несумісними з життям травмами помер у медзакладі.
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