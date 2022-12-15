У Луцьку біля ринку виокремили смугу для громадського транспорту

У Луцьку біля ринку виокремили смугу для громадського транспорту
На частині вулиць Ковельської і Глушець, що біля ринку «Центральний» у Луцьку, заборонили стоянку і виокремили смугу для руху громадського транспорту.

Нову горизонтальну розмітку та нові дорожні знаки водії можуть спостерігати від сьогодні, 23 червня, - пишуть Волинські новини.

Відтепер із вулиці Драгоманова в бік ринку водії мають повертати, не займаючи крайню праву смугу руху, адже вона призначена для руху автобусів і тролейбусів.

Також заборонено зупинку і стоянку транспортних засобів упритул до ринку.

Відзначимо, що раніше тут паркувалися низка водіїв.

Смуга для громадського транспорту завершується біля перехрестя вулиць Глушець і Сенаторки Левчанівської.

Нововведення застали водіїв зненацька. Тож із самого ранку тут утворювалися затори.

У Луцьку біля ринку виокремили смугу для громадського транспорту


У Луцьку біля ринку виокремили смугу для громадського транспорту


Нагадаємо, проспект Волі у Луцьку відкриють для проїзду вже завтра, 24 червня.


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Теги: Луцьк, громадський транспорт
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