У Луцьку біля ринку виокремили смугу для громадського транспорту





Нову горизонтальну розмітку та нові дорожні знаки водії можуть спостерігати від сьогодні, 23 червня, - пишуть



Відтепер із вулиці Драгоманова в бік ринку водії мають повертати, не займаючи крайню праву смугу руху, адже вона призначена для руху автобусів і тролейбусів.



Також заборонено зупинку і стоянку транспортних засобів упритул до ринку.



Відзначимо, що раніше тут паркувалися низка водіїв.



Смуга для громадського транспорту завершується біля перехрестя вулиць Глушець і Сенаторки Левчанівської.



Нововведення застали водіїв зненацька. Тож із самого ранку тут утворювалися затори.











Нагадаємо, проспект Волі у Луцьку

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На частині вулиць Ковельської і Глушець, що біля ринку «Центральний» у Луцьку, заборонили стоянку і виокремили смугу для руху громадського транспорту.Нову горизонтальну розмітку та нові дорожні знаки водії можуть спостерігати від сьогодні, 23 червня, - пишуть Волинські новини. Відтепер із вулиці Драгоманова в бік ринку водії мають повертати, не займаючи крайню праву смугу руху, адже вона призначена для руху автобусів і тролейбусів.Також заборонено зупинку і стоянку транспортних засобів упритул до ринку.Відзначимо, що раніше тут паркувалися низка водіїв.Смуга для громадського транспорту завершується біля перехрестя вулиць Глушець і Сенаторки Левчанівської.Нововведення застали водіїв зненацька. Тож із самого ранку тут утворювалися затори.Нагадаємо, проспект Волі у Луцьку відкриють для проїзду вже завтра, 24 червня.





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