У Луцьку біля ринку виокремили смугу для громадського транспорту
Сьогодні, 13:05
На частині вулиць Ковельської і Глушець, що біля ринку «Центральний» у Луцьку, заборонили стоянку і виокремили смугу для руху громадського транспорту.
Нову горизонтальну розмітку та нові дорожні знаки водії можуть спостерігати від сьогодні, 23 червня, - пишуть Волинські новини.
Відтепер із вулиці Драгоманова в бік ринку водії мають повертати, не займаючи крайню праву смугу руху, адже вона призначена для руху автобусів і тролейбусів.
Також заборонено зупинку і стоянку транспортних засобів упритул до ринку.
Відзначимо, що раніше тут паркувалися низка водіїв.
Смуга для громадського транспорту завершується біля перехрестя вулиць Глушець і Сенаторки Левчанівської.
Нововведення застали водіїв зненацька. Тож із самого ранку тут утворювалися затори.
Нагадаємо, проспект Волі у Луцьку відкриють для проїзду вже завтра, 24 червня.
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Нову горизонтальну розмітку та нові дорожні знаки водії можуть спостерігати від сьогодні, 23 червня, - пишуть Волинські новини.
Відтепер із вулиці Драгоманова в бік ринку водії мають повертати, не займаючи крайню праву смугу руху, адже вона призначена для руху автобусів і тролейбусів.
Також заборонено зупинку і стоянку транспортних засобів упритул до ринку.
Відзначимо, що раніше тут паркувалися низка водіїв.
Смуга для громадського транспорту завершується біля перехрестя вулиць Глушець і Сенаторки Левчанівської.
Нововведення застали водіїв зненацька. Тож із самого ранку тут утворювалися затори.
Нагадаємо, проспект Волі у Луцьку відкриють для проїзду вже завтра, 24 червня.
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