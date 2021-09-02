На Волині врятували чоловіка, який тривалий час не виходив на зв’язок із рідними





Про це



О 15:54 співробітники 5-ї ДПРЧ міста Нововолинська провели аварійне відкривання дверей квартири, де перебував чоловік, який тривалий час не виходив на зв’язок.



Рятувальники через балкон потрапили в помешкання та відчинили двері зсередини, аби надати йому допомогу.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вчора, 22 червня, у Нововолиську рятувальники визволили із зачиненої квартири чоловіка, який тривалий час не виходив на зв’язок.Про це інформує пресслужба ДСНС Волині.О 15:54 співробітники 5-ї ДПРЧ міста Нововолинська провели аварійне відкривання дверей квартири, де перебував чоловік, який тривалий час не виходив на зв’язок.Рятувальники через балкон потрапили в помешкання та відчинили двері зсередини, аби надати йому допомогу.

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