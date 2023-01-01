Україна повернула тіла ще 51 полеглого захисника
Сьогодні, 13:59
Сьогодні, 23 червня, до України повернули тіла ще 51 полеглого захисника.
Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
«Відбулася репатріація тіл військовослужбовців, які віддали свої життя за Україну. Сьогодні вдалося повернути додому тіла 51 оборонця», – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що повернення тіл загиблих українських військових відбувається відповідно до норм Женевських конвенцій.
Репатріація тіл із тимчасово окупованих територій України відбулася за сприяння Мінреінтеграції, Уповноваженого зі зниклих безвісти у співпраці з Об’єднаним центром при СБУ, іншими силовими структурами, відомствами та міжнародними організаціями.
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Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
«Відбулася репатріація тіл військовослужбовців, які віддали свої життя за Україну. Сьогодні вдалося повернути додому тіла 51 оборонця», – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що повернення тіл загиблих українських військових відбувається відповідно до норм Женевських конвенцій.
Репатріація тіл із тимчасово окупованих територій України відбулася за сприяння Мінреінтеграції, Уповноваженого зі зниклих безвісти у співпраці з Об’єднаним центром при СБУ, іншими силовими структурами, відомствами та міжнародними організаціями.
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