Україна повернула тіла ще 51 полеглого захисника

Сьогодні, 23 червня, до України повернули тіла ще 51 полеглого захисника.Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.«Відбулася репатріація тіл військовослужбовців, які віддали свої життя за Україну. Сьогодні вдалося повернути додому тіла 51 оборонця», – йдеться в повідомленні.Зазначається, що повернення тіл загиблих українських військових відбувається відповідно до норм Женевських конвенцій.Репатріація тіл із тимчасово окупованих територій України відбулася за сприяння Мінреінтеграції, Уповноваженого зі зниклих безвісти у співпраці з Об’єднаним центром при СБУ, іншими силовими структурами, відомствами та міжнародними організаціями.