Героя з Волині Володимира Коваленка посмертно нагородили орденом «За мужність»
Сьогодні, 14:34
Захисника України Володимира Коваленка посмертно нагородили орденом «За мужність».
Про це повідомили у Рожищенській громаді.
"Указом Президента України № 257/2023 від 1 травня 2023 року посмертно нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня старший солдат мотопіхотного батальйону 14-ої окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого Володимир Олександрович Коваленко. Державної нагороди наш земляк удостоєний посмертно за особисту мужність і самовідданість, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, сумлінне і бездоганне служіння Українському народові", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що рожищанин Володимир Коваленко загинув 19 липня 2022 року в результаті вогнепального осколкового поранення, отриманого під час артилерійського ворожого обстрілу в районі населеного пункту Берестове Донецької області.
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Про це повідомили у Рожищенській громаді.
"Указом Президента України № 257/2023 від 1 травня 2023 року посмертно нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня старший солдат мотопіхотного батальйону 14-ої окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого Володимир Олександрович Коваленко. Державної нагороди наш земляк удостоєний посмертно за особисту мужність і самовідданість, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, сумлінне і бездоганне служіння Українському народові", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що рожищанин Володимир Коваленко загинув 19 липня 2022 року в результаті вогнепального осколкового поранення, отриманого під час артилерійського ворожого обстрілу в районі населеного пункту Берестове Донецької області.
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