Героя з Волині Володимира Коваленка посмертно нагородили орденом «За мужність»

Володимира Коваленка посмертно нагородили орденом «За мужність».



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"Указом Президента України № 257/2023 від 1 травня 2023 року посмертно нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня старший солдат мотопіхотного батальйону 14-ої окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого



Нагадаємо, що рожищанин Володимир Коваленко загинув 19 липня 2022 року в результаті вогнепального осколкового поранення, отриманого під час артилерійського ворожого обстрілу в районі населеного пункту Берестове Донецької області.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Захисника Українипосмертно нагородили орденом «За мужність».Про це повідомили у Рожищенській громаді."Указом Президента України № 257/2023 від 1 травня 2023 року посмертно нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня старший солдат мотопіхотного батальйону 14-ої окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого Володимир Олександрович Коваленко . Державної нагороди наш земляк удостоєний посмертно за особисту мужність і самовідданість, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, сумлінне і бездоганне служіння Українському народові", - йдеться в повідомленні.Нагадаємо, що рожищанин Володимир Коваленко загинув 19 липня 2022 року в результаті вогнепального осколкового поранення, отриманого під час артилерійського ворожого обстрілу в районі населеного пункту Берестове Донецької області.

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