Двоє рідних сестер з Волині втратили на війні чоловіків. ВІДЕО

Двоє рідних сестер з Волині втратили на війні чоловіків. ВІДЕО
Матвій Оверчук та Володимир Коваленко загинули у червні та липні минулого року на сході. Їхні дружини Юлія та Анна вперше поділилися своїми історіями та болем, який уже ніколи не вщухне.

Сюжет про їхній біль відзняв 12 канал.

Юлії 24. Вона мама маленького Мирона, якому тільки нещодавно виповнився рік. Її чоловік – Матвій Оверчук, воїн, що віддав своє життя за Україну.

«Дивиться на Мирона і каже: «Ти все, що в нього зараз є. Ти мусиш його берегти», – пригадує Юлія їхню одну з розмов на початку повномасштабного вторгнення.

У червні минулого року життя Матвія Оверчука обірвалося. Він загинув, зробивши свій перший і останній постріл із ПЗРК, яким підбив російський винищувач.

30 липня чоловікові мало виповнитися 27 років.

Сестра Юлії Анна підтримувала сестру як могла, а сама у той час чекала свого чоловіка Володимира Коваленка із фронту. 1 липня відбулася їхня остання телефонна розмова. Чоловік Анни обіцяв перетелефонувати, але дзвінка так і не було. За декілька днів рідні почали бити на сполох.

«Бабі приснився сон, що Вовка обіймається з Матвієм. Баба мені розказала. Я така сердита була на неї», – розповідає Анна.
На жаль, сон був віщим. До родини зателефонували побратими і повідомили про найгірше.



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