У Луцьку попрощалися із воїном Сергієм Давидчуком
Сьогодні, 16:10
Мешканці міської територіальної громади попрощалися з військовослужбовцем Сергієм Давидчуком, який загинув на Донеччині.
Сьогодні, 10 червня, його відспівали у Кафедральному соборі Святої Трійці, повідомляє Луцька міська рада.
До спільної молитви за упокій душі спочилого разом із духовенством долучилася родина, бойові побратими, небайдужі громадяни.
Після завершення панахиди домовину з тілом Героя прощальною ходою пронесли Театральним майданом. Біля фотостенду “Герої Небесної Сотні – Загинули за єдність України” скорботна процесія зупинилася і виконала Державний Гімн.
Відомо, що лучанин Давидчук Сергій Миколайович (13.02.1979 року народження). був призваний на військову службу по мобілізації до складу військової частини на посаду стрільця-помічника гранатометника 2 механізованого відділення 2 механізованого взводу 9 механізованої роти 3 механізованого батальйону.
Старший сержант Давидчук Сергій Миколайович загинув 05.06.2023 під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Велика Новосілка Донецької області.
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Сьогодні, 10 червня, його відспівали у Кафедральному соборі Святої Трійці, повідомляє Луцька міська рада.
До спільної молитви за упокій душі спочилого разом із духовенством долучилася родина, бойові побратими, небайдужі громадяни.
Після завершення панахиди домовину з тілом Героя прощальною ходою пронесли Театральним майданом. Біля фотостенду “Герої Небесної Сотні – Загинули за єдність України” скорботна процесія зупинилася і виконала Державний Гімн.
Відомо, що лучанин Давидчук Сергій Миколайович (13.02.1979 року народження). був призваний на військову службу по мобілізації до складу військової частини на посаду стрільця-помічника гранатометника 2 механізованого відділення 2 механізованого взводу 9 механізованої роти 3 механізованого батальйону.
Старший сержант Давидчук Сергій Миколайович загинув 05.06.2023 під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Велика Новосілка Донецької області.
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