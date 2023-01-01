Відновили рух вантажівок через «Ягодин»
Сьогодні, 15:02
У пункті пропуску «Ягодин-Дорогуськ» на кордоні з Польщею відновили рух вантажних автомобілів.
Про це повідомила в суботу, 10 червня, Державна прикордонна служба.
Рух вантажівок на пункті пропуску Ягодин (Волинська область) – Дорогуськ (Люблінське воєводство Польщі) був заблокований з п’ятниці, 9 червня, через протести польських фермерів. У зв’язку з цим, на цьому пункті через кордон пропускали лише автобуси і транспорт з гуманітарною допомогою.
В суботу, 10 червня, протест фермерів завершився. Вони вимагали переговорів з аграрним міністром своєї країни Робертом Телусом. Зрештою дату переговорів сторони узгодили і на прохання Телуса фермери припинили протест.
За цей час на кордоні зосередилася велика кількість вантажівок: станом на 12:00 на в’їзд до України чекали 450 вантажівок, а на в’їзд до Польщі – 4000.
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Про це повідомила в суботу, 10 червня, Державна прикордонна служба.
Рух вантажівок на пункті пропуску Ягодин (Волинська область) – Дорогуськ (Люблінське воєводство Польщі) був заблокований з п’ятниці, 9 червня, через протести польських фермерів. У зв’язку з цим, на цьому пункті через кордон пропускали лише автобуси і транспорт з гуманітарною допомогою.
В суботу, 10 червня, протест фермерів завершився. Вони вимагали переговорів з аграрним міністром своєї країни Робертом Телусом. Зрештою дату переговорів сторони узгодили і на прохання Телуса фермери припинили протест.
За цей час на кордоні зосередилася велика кількість вантажівок: станом на 12:00 на в’їзд до України чекали 450 вантажівок, а на в’їзд до Польщі – 4000.
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