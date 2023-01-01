Чорне море несе з Дніпра будинки, автомобілі і відірвані частини суші: прикордонники показали відео наслідків підриву Каховської ГЕС

Чорне море несе з Дніпра будинки, автомобілі і відірвані частини суші: прикордонники показали відео наслідків підриву Каховської ГЕС
Після підриву рашистами дамби Каховської ГЕС з Дніпра в Чорне море несе чимало свідчень розрухи, яку спричиняють рашисти.

Подекуди у воді можна помітити навіть будинки та їхні фрагменти, меблі, плавучі островки відірваних частин суші з рослинністю, а також речі, які використовувалися для різноманітної діяльності і не мали в жодному разі потрапити у воду, наприклад автомобілі, діжки з мастилами, холодильники, бойлери тощо.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

Море, кажуть прикордонники, перетворюється на кладовище тварин. Починається мор риби. Наслідки екоциду – жахливі.

Разом з тим в море несеться багато мін, боєприпасів та інших вибухонебезпечних предметів, які викидає на берегову смугу.

Прикордонники закликають громадян не нехтувати власною безпекою.

У разі виявлення вибухонебезпечних та підозрілих предметів варто негайно обмежити доступ до них та повідомити компетентні служби.

"Нехай ці кадри стануть додатковою мотивацією, що цивілізований світ має нарощувати зусилля, щоб зупинити рашизм, який несе смерть, розруху, біду і голод..." - написали прикордонники та додали відео.



Нагадаємо, окупаційні війська здійснили підрив Каховської ГЕС у ніч на 6 червня.

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Теги: Каховська ГЕС, підрив, екоцид
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