У лікарні померла 18-річна дівчина, яка постраждала у страшній ДТП на Волині

У лікарні померла 18-річна дівчина, яка постраждала у страшній ДТП на Волині
Від травм, отриманих учора, 9 червня, у ДТП поблизу селища Голоби Ковельського району, померла 18-річна пасажирка легковика Софія Силюк.

Про це у соцмережах повідомляють рідні померлої, а також викладач із педколеджу, в якому дівчина навчалася.

Нагадаємо, 20-річний хлопець не впорався з керуванням, зʼїхав у кювет та зіткнувся з деревом. Автівку розтрощило вщент, водій загинув на місці події.

Згодом, на жаль, рідні важкотравмованої 18-річної пасажирки повідомили, що лікарям, на превеликий жаль, не вдалося врятувати її життя. Дівчина померла в лікарні.

«Софійки більше немає. Спочивай на м’ягких хмаринках? моя наймолодша Любов, мій ангелик, моя душа, моя позитивна дівчинка. Любитиму до кінця своїх днів», – написала сестра померлої у соцмережі.

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Теги: аварія, Голоби, Софія Силюк
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