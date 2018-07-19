У лікарні померла 18-річна дівчина, яка постраждала у страшній ДТП на Волині

Софія Силюк.



Про це у соцмережах повідомляють рідні померлої, а також викладач із педколеджу, в якому дівчина навчалася.



Нагадаємо, 20-річний хлопець не впорався з керуванням, зʼїхав у кювет та зіткнувся з деревом. Автівку розтрощило вщент, водій загинув на місці події.



Згодом, на жаль, рідні важкотравмованої 18-річної пасажирки повідомили, що лікарям, на превеликий жаль, не вдалося врятувати її життя. Дівчина померла в лікарні.



«Софійки більше немає. Спочивай на м’ягких хмаринках? моя наймолодша Любов, мій ангелик, моя душа, моя позитивна дівчинка. Любитиму до кінця своїх днів», –

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Від травм, отриманих учора, 9 червня, у ДТП поблизу селища Голоби Ковельського району, померла 18-річна пасажирка легковикаПро це у соцмережах повідомляють рідні померлої, а також викладач із педколеджу, в якому дівчина навчалася.Нагадаємо, 20-річний хлопець не впорався з керуванням, зʼїхав у кювет та зіткнувся з деревом. Автівку розтрощило вщент,Згодом, на жаль, рідні важкотравмованої 18-річної пасажирки повідомили, що лікарям, на превеликий жаль, не вдалося врятувати її життя. Дівчина померла в лікарні.«Софійки більше немає. Спочивай на м’ягких хмаринках? моя наймолодша Любов, мій ангелик, моя душа, моя позитивна дівчинка. Любитиму до кінця своїх днів», – написала сестра померлої у соцмережі.

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