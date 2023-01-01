Скільки окупантів та їхньої бойової техніки знищили Сили оборони України за добу





Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.



Також російські війська втрачають на війні техніку:



— танків — 3909 (+8 за вчора);

— бойових броньованих машин — 7607 (+7);

— артилерійських систем — 3717 (+15);

— РСЗВ — 600 (+1);

— засоби ППО — 362 (+3);

— літаків — 314;

— гелікоптерів — 299;

— БПЛА оперативно-тактичного рівня — 3263 (+16);

— крилаті ракети — 1176 (+5);

— кораблі та катери — 18;

— автомобільної техніки та автоцистерн — 6428 (+18);

— спеціальна техніка — 507 (+5).



Ці дані не остаточні та ще уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сили оборони впродовж 9 червня знищили близько 890 російських окупантів. Загалом із 24 лютого 2022 року росія втратила 214 660 своїх солдатів у війні проти України.Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.Також російські війська втрачають на війні техніку:— танків — 3909 (+8 за вчора);— бойових броньованих машин — 7607 (+7);— артилерійських систем — 3717 (+15);— РСЗВ — 600 (+1);— засоби ППО — 362 (+3);— літаків — 314;— гелікоптерів — 299;— БПЛА оперативно-тактичного рівня — 3263 (+16);— крилаті ракети — 1176 (+5);— кораблі та катери — 18;— автомобільної техніки та автоцистерн — 6428 (+18);— спеціальна техніка — 507 (+5).Ці дані не остаточні та ще уточнюються.

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