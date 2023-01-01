Скільки окупантів та їхньої бойової техніки знищили Сили оборони України за добу
Сьогодні, 10:10
Сили оборони впродовж 9 червня знищили близько 890 російських окупантів. Загалом із 24 лютого 2022 року росія втратила 214 660 своїх солдатів у війні проти України.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Також російські війська втрачають на війні техніку:
— танків — 3909 (+8 за вчора);
— бойових броньованих машин — 7607 (+7);
— артилерійських систем — 3717 (+15);
— РСЗВ — 600 (+1);
— засоби ППО — 362 (+3);
— літаків — 314;
— гелікоптерів — 299;
— БПЛА оперативно-тактичного рівня — 3263 (+16);
— крилаті ракети — 1176 (+5);
— кораблі та катери — 18;
— автомобільної техніки та автоцистерн — 6428 (+18);
— спеціальна техніка — 507 (+5).
Ці дані не остаточні та ще уточнюються.
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Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Також російські війська втрачають на війні техніку:
— танків — 3909 (+8 за вчора);
— бойових броньованих машин — 7607 (+7);
— артилерійських систем — 3717 (+15);
— РСЗВ — 600 (+1);
— засоби ППО — 362 (+3);
— літаків — 314;
— гелікоптерів — 299;
— БПЛА оперативно-тактичного рівня — 3263 (+16);
— крилаті ракети — 1176 (+5);
— кораблі та катери — 18;
— автомобільної техніки та автоцистерн — 6428 (+18);
— спеціальна техніка — 507 (+5).
Ці дані не остаточні та ще уточнюються.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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