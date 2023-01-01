Яка ситуація на фронті. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ

Авіація Сил оборони України за добу завдала 19 ударів по районах зосередження особового складу окупантів та ще 2 удари їхніх по зенітно-ракетних комплексах.Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штаба Збройних сил України.Водночас підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 4 пункти управління, 6 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 3 склади боєприпасів та 5 артилерійських підрозділів противника на вогневих позиціях.Основні зусилля росіяни зосереджують на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Там тривають важкі бої, за добу там відбулося 34 бойових зіткнення.На Бахмутському напрямку окупанти вели наступальні дії у напрямку Богданівки, успіху не мали. А на Авдіївському — здійснили невдалі спроби наступу неподалік Сєверного.Також росіяни вели безрезультатні наступальні дії у районах Білогорівки та Веселого на Лиманському напрямку.У районі Мар’їнки українські захисники відбили усі ворожі атаки, окупанти зазнали втрат.На Запорізькому та Херсонському напрямках росіяни обороняються.На Сіверському та Слобожанському напрямках росіяни посилюють склад угруповання прикриття кордону підрозділами територіальних військ.Протягом минулої доби війська рф завдали 8 ракетних та 74 авіаційних удари, здійснили 62 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах. Є загиблі та поранені серед цивільного населення, зруйновано та пошкоджено лікарню у місті Гуляйполе, приватні житлові будинки міста Звягель Житомирської області, пошкоджено будинок культури в Очакові Миколаївської області та інша цивільна інфраструктура в Одеській області.У населених пунктах тимчасово захопленої частини Херсонської області російські окупанти продовжують використовувати наслідки скоєного ними злочину — підриву греблі Каховської гідроелектростанції — у своїх цілях, зазначають у Генштабі.Зокрема, дозволяють евакуацію із затоплених населених пунктів тільки людям з російськими паспортами. Також окупанти силоміць виганяють з власних вцілілих помешкань цивільних людей, щоб розмістити там військовослужбовців рф.