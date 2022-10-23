Вночі росія атакувала Одесу дронами і ракетами: є загиблі та поранені





Про це



Протиповітряна оборона збила всі Shahed-131/136. Однак уламки одного з дронів влучили у квартиру багатоповерхівки, чим спричинили займання.



Вибуховою хвилею також пошкоджено кілька багатоквартирних будинків навколо.



Голова Громадської ради при Одеській обласній військовій адміністрації Сергій Братчук зазначив, що поранення та травми різного ступеня отримали 26 людей. Серед них двоє дітей та вагітна жінка.



За його інформацією, вночі над Одесою знищили 8 дронів-камікадзе та 2 ракети росіян.



Також він зазначає, що одна ворожа ракета влучила в узбережжя на Одещині. Від уламків та вибухової хвилі постраждали троє людей.







У ніч проти 10 червня в Одесі кілька разів оголошували повітряну тривогу. Опівночі міська рада повідомила, в небі над Одещиною та Миколаївщиною «іде бойова робота».



Жителів попередили, що внаслідок повітряного бою можливе падіння уламків, займання будівель та інших об’єктів. Закликали перебувати в укриттях.



Повітряну тривогу то скасовували, то оголошували знову. Небезпека тривала до 5:40.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російсько-окупаційні війська у ніч проти 10 червня атакували Одесу дронами-камікадзе Shahed-131/136. Внаслідок повітряного бою уламки одного з дронів влучили у квартиру. Три людини загинули, щонайменше 26 — отримали поранення.Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».Протиповітряна оборона збила всі Shahed-131/136. Однак уламки одного з дронів влучили у квартиру багатоповерхівки, чим спричинили займання.Вибуховою хвилею також пошкоджено кілька багатоквартирних будинків навколо.Голова Громадської ради при Одеській обласній військовій адміністраціїзазначив, що поранення та травми різного ступеня отримали 26 людей. Серед них двоє дітей та вагітна жінка.За його інформацією, вночі над Одесою знищили 8 дронів-камікадзе та 2 ракети росіян.Також він зазначає, що одна ворожа ракета влучила в узбережжя на Одещині. Від уламків та вибухової хвилі постраждали троє людей.У ніч проти 10 червня в Одесі кілька разів оголошували повітряну тривогу. Опівночі міська рада повідомила, в небі над Одещиною та Миколаївщиною «іде бойова робота».Жителів попередили, що внаслідок повітряного бою можливе падіння уламків, займання будівель та інших об’єктів. Закликали перебувати в укриттях.Повітряну тривогу то скасовували, то оголошували знову. Небезпека тривала до 5:40.

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