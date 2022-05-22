На Волині жінка впала у колодязь і розбилася на смерть





Про це повідомляє сайт газети



За попередньою інформацією, жінка рвала біля хати-пустки бузину й не побачила отвору майже метрової глибини. Біля неї лежала сумка старенької із зелом.



І хоча колодязь був неглибоким, жінка забилася на смерть.



Слідів насильницької смерті на тілі бабусі не виявлено.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У селі Борочиче Горохівської територіальної громади Луцького району 82-річна жінка впала у колодязь і розбилася.Про це повідомляє сайт газети "Волинь" За попередньою інформацією, жінка рвала біля хати-пустки бузину й не побачила отвору майже метрової глибини. Біля неї лежала сумка старенької із зелом.І хоча колодязь був неглибоким, жінка забилася на смерть.Слідів насильницької смерті на тілі бабусі не виявлено.

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