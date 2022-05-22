На Волині жінка впала у колодязь і розбилася на смерть
Сьогодні, 11:19
У селі Борочиче Горохівської територіальної громади Луцького району 82-річна жінка впала у колодязь і розбилася.
Про це повідомляє сайт газети "Волинь".
За попередньою інформацією, жінка рвала біля хати-пустки бузину й не побачила отвору майже метрової глибини. Біля неї лежала сумка старенької із зелом.
І хоча колодязь був неглибоким, жінка забилася на смерть.
Слідів насильницької смерті на тілі бабусі не виявлено.
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Про це повідомляє сайт газети "Волинь".
За попередньою інформацією, жінка рвала біля хати-пустки бузину й не побачила отвору майже метрової глибини. Біля неї лежала сумка старенької із зелом.
І хоча колодязь був неглибоким, жінка забилася на смерть.
Слідів насильницької смерті на тілі бабусі не виявлено.
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