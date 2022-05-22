На Волині жінка впала у колодязь і розбилася на смерть

На Волині жінка впала у колодязь і розбилася на смерть
У селі Борочиче Горохівської територіальної громади Луцького району 82-річна жінка впала у колодязь і розбилася.

Про це повідомляє сайт газети "Волинь".

За попередньою інформацією, жінка рвала біля хати-пустки бузину й не побачила отвору майже метрової глибини. Біля неї лежала сумка старенької із зелом.

І хоча колодязь був неглибоким, жінка забилася на смерть.

Слідів насильницької смерті на тілі бабусі не виявлено.

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Теги: Борочиче, колодязь
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