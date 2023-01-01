Можливі звуки вибухів: у Луцькому районі – планове розмінування
Сьогодні, 12:15
Сьогодні, 10 червня, з 13:00 до 14:00 біля села Березолуки Луцького району працівники групи піротехнічних робіт ГУ ДСНС України у Волинській області проведуть знешкодження вибухонебезпечних предметів.
Про це повідомляє пресслужба волинських рятувальників.
Інформують також, що у навколишніх територіях можливі звуки вибухів. Рятувальники закликають зберігати спокій, адже таке розмінування планове.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє пресслужба волинських рятувальників.
Інформують також, що у навколишніх територіях можливі звуки вибухів. Рятувальники закликають зберігати спокій, адже таке розмінування планове.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Чорне море несе з Дніпра будинки, автомобілі і відірвані частини суші: прикордонники показали відео наслідків підриву Каховської ГЕС
Сьогодні, 13:09
Можливі звуки вибухів: у Луцькому районі – планове розмінування
Сьогодні, 12:15
На Волині жінка впала у колодязь і розбилася на смерть
Сьогодні, 11:19
Медіа