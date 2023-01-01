Можливі звуки вибухів: у Луцькому районі – планове розмінування

Можливі звуки вибухів: у Луцькому районі – планове розмінування
Сьогодні, 10 червня, з 13:00 до 14:00 біля села Березолуки Луцького району працівники групи піротехнічних робіт ГУ ДСНС України у Волинській області проведуть знешкодження вибухонебезпечних предметів.

Про це повідомляє пресслужба волинських рятувальників.

Інформують також, що у навколишніх територіях можливі звуки вибухів. Рятувальники закликають зберігати спокій, адже таке розмінування планове.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дружина голови Луцької райради, який «втік» за кордон, розпродує сімейне майно
Як пропаганда змінює волинян, які виїхали у Білорусь і що вони кажуть про війну. ВІДЕО
«Втеча» голови Луцької райради: відповіді на деякі поширені запитання
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Чорне море несе з Дніпра будинки, автомобілі і відірвані частини суші: прикордонники показали відео наслідків підриву Каховської ГЕС
Сьогодні, 13:09
Можливі звуки вибухів: у Луцькому районі – планове розмінування
Сьогодні, 12:15
У лікарні померла 18-річна дівчина, яка постраждала у страшній ДТП на Волині
Сьогодні, 11:53
На Волині жінка впала у колодязь і розбилася на смерть
Сьогодні, 11:19
Скільки окупантів та їхньої бойової техніки знищили Сили оборони України за добу
Сьогодні, 10:10
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Чорне море несе з Дніпра будинки, автомобілі і відірвані частини суші: прикордонники показали відео наслідків підриву Каховської ГЕС
Сьогодні, 13:09
 0
Можливі звуки вибухів: у Луцькому районі – планове розмінування
Сьогодні, 12:15
 0
У лікарні померла 18-річна дівчина, яка постраждала у страшній ДТП на Волині
Сьогодні, 11:53
 0
На Волині жінка впала у колодязь і розбилася на смерть
Сьогодні, 11:19
 0
Скільки окупантів та їхньої бойової техніки знищили Сили оборони України за добу
Сьогодні, 10:10
 0
Медіа
відео
1/8