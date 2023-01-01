Можливі звуки вибухів: у Луцькому районі – планове розмінування





Про це повідомляє пресслужба волинських рятувальників.



Інформують також, що у навколишніх територіях можливі звуки вибухів. Рятувальники закликають зберігати спокій, адже таке розмінування планове.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 10 червня, з 13:00 до 14:00 біля села Березолуки Луцького району працівники групи піротехнічних робіт ГУ ДСНС України у Волинській області проведуть знешкодження вибухонебезпечних предметів.Про це повідомляє пресслужба волинських рятувальників.Інформують також, що у навколишніх територіях можливі звуки вибухів. Рятувальники закликають зберігати спокій, адже таке розмінування планове.

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