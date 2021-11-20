Найвища в Україні гойдалка – на Волині
Сьогодні, 14:00
Найвища в Україні гойдалка розташована на Волині, у селі Поромів Володимирського району.
Про це повідомляє Волинська обласна військова адміністрація на своїй сторінці у фейсбуці.
Її висота – 11 метрів. З місця розташування гойдалки відкривається чудовий вигляд на природу та захід сонця.
Гойдалка розташована за 10 км від Нововолинська, за близько 100 км від Луцька та за декілька кілометрів від українсько-польського кордону. Її геолокація – за посиланням.
Ідея щодо будівництва гойдалки виникла в очільника Поромівської громади Олега Савчука. Її встановили восени 2021 року.
Попри те, що висота волинської гойдалки офіційно не зареєстрована як рекорд України, наразі у нашій державі вищої немає.
Згідно з Книгою рекордів України, найбільша гойдалка має висоту 9 метрів 45 сантиметрів і розміщена у селі Вільшинки на Закарпатті.
У планах керівництва Поромівської громади – розвивати локацію, розмістити місця для відпочинку, проводити фестивалі тощо. До слова, біля гойдалки уже висадили кущі лаванди.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє Волинська обласна військова адміністрація на своїй сторінці у фейсбуці.
Її висота – 11 метрів. З місця розташування гойдалки відкривається чудовий вигляд на природу та захід сонця.
Гойдалка розташована за 10 км від Нововолинська, за близько 100 км від Луцька та за декілька кілометрів від українсько-польського кордону. Її геолокація – за посиланням.
Ідея щодо будівництва гойдалки виникла в очільника Поромівської громади Олега Савчука. Її встановили восени 2021 року.
Попри те, що висота волинської гойдалки офіційно не зареєстрована як рекорд України, наразі у нашій державі вищої немає.
Згідно з Книгою рекордів України, найбільша гойдалка має висоту 9 метрів 45 сантиметрів і розміщена у селі Вільшинки на Закарпатті.
У планах керівництва Поромівської громади – розвивати локацію, розмістити місця для відпочинку, проводити фестивалі тощо. До слова, біля гойдалки уже висадили кущі лаванди.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Найвища в Україні гойдалка – на Волині
Сьогодні, 14:00
Чорне море несе з Дніпра будинки, автомобілі і відірвані частини суші: прикордонники показали відео наслідків підриву Каховської ГЕС
Сьогодні, 13:09
Можливі звуки вибухів: у Луцькому районі – планове розмінування
Сьогодні, 12:15
На Волині жінка впала у колодязь і розбилася на смерть
Сьогодні, 11:19
Медіа