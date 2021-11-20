Найвища в Україні гойдалка – на Волині

Найвища в Україні гойдалка – на Волині
Найвища в Україні гойдалка розташована на Волині, у селі Поромів Володимирського району.

Про це повідомляє Волинська обласна військова адміністрація на своїй сторінці у фейсбуці.

Її висота – 11 метрів. З місця розташування гойдалки відкривається чудовий вигляд на природу та захід сонця.

Гойдалка розташована за 10 км від Нововолинська, за близько 100 км від Луцька та за декілька кілометрів від українсько-польського кордону. Її геолокація – за посиланням.

Ідея щодо будівництва гойдалки виникла в очільника Поромівської громади Олега Савчука. Її встановили восени 2021 року.

Попри те, що висота волинської гойдалки офіційно не зареєстрована як рекорд України, наразі у нашій державі вищої немає.

Згідно з Книгою рекордів України, найбільша гойдалка має висоту 9 метрів 45 сантиметрів і розміщена у селі Вільшинки на Закарпатті.

У планах керівництва Поромівської громади – розвивати локацію, розмістити місця для відпочинку, проводити фестивалі тощо. До слова, біля гойдалки уже висадили кущі лаванди.

Найвища в Україні гойдалка – на Волині

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Теги: гойдалка, Поромівська громада
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