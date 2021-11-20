Найвища в Україні гойдалка – на Волині





Про це повідомляє Волинська обласна військова адміністрація на своїй сторінці у фейсбуці.



Її висота – 11 метрів. З місця розташування гойдалки відкривається чудовий вигляд на природу та захід сонця.



Гойдалка розташована за 10 км від Нововолинська, за близько 100 км від Луцька та за декілька кілометрів від українсько-польського кордону. Її геолокація –



Ідея щодо будівництва гойдалки виникла в очільника Поромівської громади Олега Савчука. Її встановили восени 2021 року.



Попри те, що висота волинської гойдалки офіційно не зареєстрована як рекорд України, наразі у нашій державі вищої немає.



Згідно з Книгою рекордів України, найбільша гойдалка має висоту 9 метрів 45 сантиметрів і розміщена у селі Вільшинки на Закарпатті.



У планах керівництва Поромівської громади – розвивати локацію, розмістити місця для відпочинку, проводити фестивалі тощо. До слова, біля гойдалки уже висадили кущі лаванди.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Найвища в Україні гойдалка розташована на Волині, у селі Поромів Володимирського району.Про це повідомляє Волинська обласна військова адміністрація на своїй сторінці у фейсбуці.Її висота – 11 метрів. З місця розташування гойдалки відкривається чудовий вигляд на природу та захід сонця.Гойдалка розташована за 10 км від Нововолинська, за близько 100 км від Луцька та за декілька кілометрів від українсько-польського кордону. Її геолокація – за посиланням Ідея щодо будівництва гойдалки виникла в очільника Поромівської громади. Її встановили восени 2021 року.Попри те, що висота волинської гойдалки офіційно не зареєстрована як рекорд України, наразі у нашій державі вищої немає.Згідно з Книгою рекордів України, найбільша гойдалка має висоту 9 метрів 45 сантиметрів і розміщена у селі Вільшинки на Закарпатті.У планах керівництва Поромівської громади – розвивати локацію, розмістити місця для відпочинку, проводити фестивалі тощо. До слова, біля гойдалки уже висадили кущі лаванди.

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