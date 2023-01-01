Один блок ЗАЕС перевели у стан «холодного зупину»





Про це в Телеграмі повідомляє Енергоатом, передає



"З огляду на ризики для ядерної та радіаційної безпеки, наявні після руйнування Каховської ГЕС, це найбезпечніший стан для атомного реактора. Саме тому Держатомрегулювання 8 червня 2023 року видало відповідне розпорядження, а ДП «НАЕК «Енергоатом» і легітимне, українське, керівництво ЗАЕС почали його негайне виконання", - йдеться в дописі.



Ухвалене рішення спричинене неможливістю усунути на окупованій росіянами станції виявлені порушення вимог ядерної та радіаційної безпеки.



В Енергоатомі кажуть, що враховані такі фактори: прораховане експертами спрацювання Каховського водосховища за кілька діб після підриву Каховської ГЕС російськими окупантами; продовження періодичного обстрілу ними промислового майданчика ЗАЕС та прилеглих територій, внаслідок чого зазнають пошкоджень повітряні лінії, що з'єднують станцію з енергосистемою України; припинення з 17 травня 2023 року передачі даних Автоматизованої системи контролю радіаційної обстановки (АСКРО) ЗАЕС, тобто відсутність раннього оповіщення; деградація системи аварійного реагування на майданчику ЗАЕС та поза його межами в умовах тимчасової окупації росією самої станції та частини Запорізької і Херсонської областей.



У разі невиконання розпорядження російськими «контролерами» ЗАЕС їхні дії розглядатимуться як навмисне та цілеспрямоване порушення правил ядерної та радіаційної безпеки ядерної установки ЗАЕС.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Енергоатом відповідно до настанови ДІЯРУ видав розпорядження про переведення блоку №5 Запорізької АЕС у стан «холодного зупину».Про це в Телеграмі повідомляє Енергоатом, передає Укрінформ. "З огляду на ризики для ядерної та радіаційної безпеки, наявні після руйнування Каховської ГЕС, це найбезпечніший стан для атомного реактора. Саме тому Держатомрегулювання 8 червня 2023 року видало відповідне розпорядження, а ДП «НАЕК «Енергоатом» і легітимне, українське, керівництво ЗАЕС почали його негайне виконання", - йдеться в дописі.Ухвалене рішення спричинене неможливістю усунути на окупованій росіянами станції виявлені порушення вимог ядерної та радіаційної безпеки.В Енергоатомі кажуть, що враховані такі фактори: прораховане експертами спрацювання Каховського водосховища за кілька діб після підриву Каховської ГЕС російськими окупантами; продовження періодичного обстрілу ними промислового майданчика ЗАЕС та прилеглих територій, внаслідок чого зазнають пошкоджень повітряні лінії, що з'єднують станцію з енергосистемою України; припинення з 17 травня 2023 року передачі даних Автоматизованої системи контролю радіаційної обстановки (АСКРО) ЗАЕС, тобто відсутність раннього оповіщення; деградація системи аварійного реагування на майданчику ЗАЕС та поза його межами в умовах тимчасової окупації росією самої станції та частини Запорізької і Херсонської областей.У разі невиконання розпорядження російськими «контролерами» ЗАЕС їхні дії розглядатимуться як навмисне та цілеспрямоване порушення правил ядерної та радіаційної безпеки ядерної установки ЗАЕС.

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