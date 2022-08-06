Волинянин став срібним призером чемпіонату Вірменії з футболу

Волинянин став срібним призером чемпіонату Вірменії з футболу
Уродженець Володимира, колишній гравець ФК "Волинь" Роман Карасюк – срібний призер чемпіонату Вірменії з футболу у складі єреванського «Пюніка».

Про це поввдомляє Район.Спорт.

«Пюнік» став другим у внутрішній першості Вірменії, поступившись чемпіонату сезону 2022/2023 всього трьома очками, тобто єреванський клуб здобув всього на одну перемогу менше, адже у «Пюніка»: 25 перемог, 5 нічиїх та 6 поразок, тоді як в «Урарту»: 26 перемог, 5 нічиїх та 5 поразок.

Математичні шанси на тріумф у чемпіонату команда уродженця Володимира втратила у передостанньому турі, поступившись «Урарту» із мінімальним рахунком 0:1.

Роман Карасюк приєднався до «Пюніка» перед стартом сезону 2022/2023, за єреванський клуб півзахисник провів 21 матч, втративши місце в основі під завершення сезону.

Варто зазначити, що 32річний футболіст розпочинав професійну кар’єру у «Волині», а у сезоні 2017/2018 грав за рівненський «Верес», за який відзначився одним забитим м’ячем.

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Теги: Волинь, Луцьк, футбол, Вірменія, спорт
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