Волинянин став срібним призером чемпіонату Вірменії з футболу
Сьогодні, 05:28
Уродженець Володимира, колишній гравець ФК "Волинь" Роман Карасюк – срібний призер чемпіонату Вірменії з футболу у складі єреванського «Пюніка».
Про це поввдомляє Район.Спорт.
«Пюнік» став другим у внутрішній першості Вірменії, поступившись чемпіонату сезону 2022/2023 всього трьома очками, тобто єреванський клуб здобув всього на одну перемогу менше, адже у «Пюніка»: 25 перемог, 5 нічиїх та 6 поразок, тоді як в «Урарту»: 26 перемог, 5 нічиїх та 5 поразок.
Математичні шанси на тріумф у чемпіонату команда уродженця Володимира втратила у передостанньому турі, поступившись «Урарту» із мінімальним рахунком 0:1.
Роман Карасюк приєднався до «Пюніка» перед стартом сезону 2022/2023, за єреванський клуб півзахисник провів 21 матч, втративши місце в основі під завершення сезону.
Варто зазначити, що 32річний футболіст розпочинав професійну кар’єру у «Волині», а у сезоні 2017/2018 грав за рівненський «Верес», за який відзначився одним забитим м’ячем.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це поввдомляє Район.Спорт.
«Пюнік» став другим у внутрішній першості Вірменії, поступившись чемпіонату сезону 2022/2023 всього трьома очками, тобто єреванський клуб здобув всього на одну перемогу менше, адже у «Пюніка»: 25 перемог, 5 нічиїх та 6 поразок, тоді як в «Урарту»: 26 перемог, 5 нічиїх та 5 поразок.
Математичні шанси на тріумф у чемпіонату команда уродженця Володимира втратила у передостанньому турі, поступившись «Урарту» із мінімальним рахунком 0:1.
Роман Карасюк приєднався до «Пюніка» перед стартом сезону 2022/2023, за єреванський клуб півзахисник провів 21 матч, втративши місце в основі під завершення сезону.
Варто зазначити, що 32річний футболіст розпочинав професійну кар’єру у «Волині», а у сезоні 2017/2018 грав за рівненський «Верес», за який відзначився одним забитим м’ячем.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Волинянин став срібним призером чемпіонату Вірменії з футболу
Сьогодні, 05:28
У Конгресі США вимагають у Байдена надати Україні ATACMS
Сьогодні, 03:42
10 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Медіа