В Україні відновлять перевірку лічильників

В Україні відновлять перевірку лічильників
В Україні відновлять перевірку лічильників. При цьому, якщо під час перевірки виявлять будь-які пошкодження, комунальні служби можуть донарахувати суми у платіжках.

У деяких випадках йдеться про десятки тисяч гривень, - повідомляє Obozrevatel.

Іноді внаслідок повірки постраждати можуть ті українці, які не намагалися сфальшувати свідчення лічильника. Адвокат Роман Симутін розповів про випадок, коли українцю донарахували 60 тис. грн через плутанину у пломбах. Українець 2007-го замінив свій лічильник, газова служба склала акт. Однак через роки зняли лічильник на перевірку та заявили про порушення: мовляв, пломба встановлена пізніше, ніж сам лічильник. Довести, що було зроблено заміну, не вдалося. Внаслідок цього донараховану суму доводиться знімати через суд. Засідання якого відбудеться незабаром.

"У суді облгаз не заявив, що лічильник змінили в 2007 році, відповіді на запити про надання актів заміни лічильника в 2007 році не надав і взагалі заперечував цей факт, пославшись, що в лічильник втручалися і змінили пломбу. Тільки уявіть собі цинізм! знають, що люди зазвичай не зберігають акти газової служби десятиліттями", – пояснив юрист.

У цій ситуації важливо не просто не втручатися в роботу свого лічильника, а й зберігати документи про будь-яке втручання в його роботу до наступної перевірки (яка може статися через вісім років). Іноді перевірку проводять частіше. Документами регламентується період обов'язкової перевірки лічильника, який залежить від його типу.

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Теги: лічильник, Волинь, Україна
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