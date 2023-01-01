У Конгресі США вимагають у Байдена надати Україні ATACMS





Адміністрацію Байдена закликають "не затримувати" допомогу, яка може врятувати життя українців, - повідомляє



Відповідна резолюція опублікована на сайті комітету. Автори наголосили, що Україна отримала подібну зброю від інших партнерів, повідомляє 24 Канал.



Співавтор резолюції Майкл Маккоул заявив, що США не надають Україні всю необхідну зброю. На його думку, таким чином адміністрація Байдена сприяє "затягуванню війни". Маккоул також наголосив, що успіх контрнаступу ЗСУ залежить безпосередньо від зброї від партнерів.



"Тому вкрай прикро, що адміністрація затримує мільярди доларів військового фінансування, які можна було б негайно передати Україні й своєю чергою допомогти її Збройним Силам суттєво змінити ситуацію на полі бою", – заявив Маккоул.



У резолюції наголосили, що Велика Британія передала Україні далекобійні ракети Storm Shadow, Франція – далекобійні SCALP-EG. Вони мають дальність 250 кілометрів, у той час, як американські ATACMS – до 300 кілометрів. Окрім того, автори резолюції підкреслили, що надання далекобійної зброї не спричинило ескалації на фронті, а ось її відсутність – "змушує українські сили боротись у значно більш невигідному становищі"



"Закликаємо негайно передати Україні достатню кількість ATACMS для пришвидшення перемоги України у неспровокованій агресивній війні Росії, водночас зберігаючи боєготовність американських військових", – наголосили автори резолюції.



Що відомо про ATACMS

Армійська тактична ракетна система ATACMS – це американська балістична ракета класу "земля – земля". Вона може уражати цілі на відстані до 300 кілометрів. Для пуску ракет такого типу можна використовувати систему M142 HIMARS.



Чи готові США надати ATACMS

Президент США Джо Байден заявив, що питання щодо передачі Україні балістичних ракет ATACMS все ще на розгляді. Він вважає, що тема надання цих ракет для України "все ще в грі", проте відмовився уточнювати деталі.



Військовий експерт Роман Світан заявив, що ATACMS можуть потужно підсилити ЗСУ. Він підкреслив, що ракети з такою дальністю можуть урятувати тисячі життів українців під час наступальних операцій.



Михайло Подоляк нещодавно заявив, що його дуже засмучує тема з далекобійними ракетами. Він пояснив, що "кожен день, поки ми говоримо про ATACMS" гинуть люди.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Члени комітету із закордонних справ Палати представників США створили резолюцію із закликом негайно надати Україні далекобійні ракетні комплекси ATACMS.Адміністрацію Байдена закликають "не затримувати" допомогу, яка може врятувати життя українців, - повідомляє 24канал. Відповідна резолюція опублікована на сайті комітету. Автори наголосили, що Україна отримала подібну зброю від інших партнерів, повідомляє 24 Канал.Співавтор резолюціїзаявив, що США не надають Україні всю необхідну зброю. На його думку, таким чином адміністрація Байдена сприяє "затягуванню війни". Маккоул також наголосив, що успіх контрнаступу ЗСУ залежить безпосередньо від зброї від партнерів."Тому вкрай прикро, що адміністрація затримує мільярди доларів військового фінансування, які можна було б негайно передати Україні й своєю чергою допомогти її Збройним Силам суттєво змінити ситуацію на полі бою", – заявив Маккоул.У резолюції наголосили, що Велика Британія передала Україні далекобійні ракети Storm Shadow, Франція – далекобійні SCALP-EG. Вони мають дальність 250 кілометрів, у той час, як американські ATACMS – до 300 кілометрів. Окрім того, автори резолюції підкреслили, що надання далекобійної зброї не спричинило ескалації на фронті, а ось її відсутність – "змушує українські сили боротись у значно більш невигідному становищі""Закликаємо негайно передати Україні достатню кількість ATACMS для пришвидшення перемоги України у неспровокованій агресивній війні Росії, водночас зберігаючи боєготовність американських військових", – наголосили автори резолюції.Армійська тактична ракетна система ATACMS – це американська балістична ракета класу "земля – земля". Вона може уражати цілі на відстані до 300 кілометрів. Для пуску ракет такого типу можна використовувати систему M142 HIMARS.Президент США Джо Байден заявив, що питання щодо передачі Україні балістичних ракет ATACMS все ще на розгляді. Він вважає, що тема надання цих ракет для України "все ще в грі", проте відмовився уточнювати деталі.Військовий експертзаявив, що ATACMS можуть потужно підсилити ЗСУ. Він підкреслив, що ракети з такою дальністю можуть урятувати тисячі життів українців під час наступальних операцій.нещодавно заявив, що його дуже засмучує тема з далекобійними ракетами. Він пояснив, що "кожен день, поки ми говоримо про ATACMS" гинуть люди.

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