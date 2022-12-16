Повідомили деталі порятунку робітників, яких у Луцьку засипало землею. ВІДЕО

Повідомили деталі порятунку робітників, яких у Луцьку засипало землею. ВІДЕО
9 червня у Луцьку через обвал траншеї двох чоловіків засипало землею. Трапилося це орієнтовно о 13:00 на вулиці Домни Гордіюк. Рятувальники розповіли про деталі порятунку.

Про це розповів Суспільному рятувальник Олександр Серединський.

Рятувальна операція тривала декілька годин. Один з робітників пробув під землею понад годину.

Першого робітника, якого записало землею на глибині орієнтовно три метри, рятувальники знайшли одразу. Врятованому 33 роки.

До порятунку долучилися 20 рятувальників. Згодом відшукали другого робітника. "Дістали, знайшли, все добре, живий. Складність в тому, що дуже багато землі на ньому було. І точно не знали, де він знаходиться", – сказав рятувальник Олександр Серединський.

Зі слів фельдшера Олександра, другий працівник був під завалом понад годину. "Живий, відповідає на питання, думаю, все з ним буде добре. Слава Богу. Годину майже був під землею. Добре, що все закінчилося добре", – сказав медик.

Начальник групи рятувальних робіт Юрій Дідух розповів: 18-тирічний робітник, якого дістали другим, дивом залишився живий. Його госпіталізували. Поспілкуватися з врятованими Суспільному не вдалося.

"Акуратно копали – і живий залишився. Ні одного перелому, ні одного пошкодження. Щупом нащупали – не пробили нічого. Ми зробили свою роботу. Нам немає за що дякувати. Дякувати треба всевишньому, що то чудо сталося, що жива людина", – додав Юрій Дідух.

Як розповіла провідна інспекторка сектору комунікації Нацполіції області Марина Балдич, наразі триває перевірка, під час якої слідчі мають з’ясувати, хто проводив земельні роботи та чи були порушення під час їх виконання.


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Теги: Волинь, рятувальники, Луцьк, порятунок
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