10 червня на Волині: гортаючи календар

10 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні відзначає день народження ексдепутат Луцької міської ради Вікторія Побережна (на фото).

Вітаємо її, а також усіх іменинників – Василів, Дмитрів і Микит.

10 червня 1906 року народився Анатолій Бринський.

Потрапивши в оточення на початку Великої Вітчизняної війни в районі міста Брест, створив партизанський загін під Брестом в Білорусі. В листопаді 1942 року його загін передислокувався на територію Волинської області.

Після війни служив в рядах Радянської Армії. Проживав в місті Горькому. Був членом Спілки письменників СРСР, членом Радянського комітету ветеранів війни. Помер 14 червня 1981 року.

У 1971 році йому присвоїли звання «Почесний громадянин міста Луцька». Також на його честь назвали одну з вулиць Луцька, яку нещодавно перейменували на вулицю Архітектора Метельницького.

10 червня 2009 року буревій завдав мільйонних збитків Любешівському району Волині.

У 2012 році в Луцьку на вулиці Рівненській обвалилася п'ятиповерхівка. Під час обвалу загинули дві людини.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, Луцьк, день народження
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дружина голови Луцької райради, який «втік» за кордон, розпродує сімейне майно
Як пропаганда змінює волинян, які виїхали у Білорусь і що вони кажуть про війну. ВІДЕО
«Втеча» голови Луцької райради: відповіді на деякі поширені запитання
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
10 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
У Луцьку відкриють парк динозаврів: добрі новини від ВолиньPost за 9 червня
09 червень, 23:14
Волинь виділила 400 тисяч на військово-патріотичні табори та інші заходи
09 червень, 22:59
17-річна волинянка стала чемпіонкою України
09 червень, 22:13
У луцькому соборі Святої Трійці знов досліджують підземелля. ВІДЕО
09 червень, 21:35
Схожі новини
8 червня на Волині: гортаючи календар 8 червня на Волині: гортаючи календар
08 червень, 00:00
6 червня на Волині: гортаючи календар 6 червня на Волині: гортаючи календар
06 червень, 00:00
2 червня на Волині: гортаючи календар 2 червня на Волині: гортаючи календар
02 червень, 00:00
1 червня на Волині: гортаючи календар 1 червня на Волині: гортаючи календар
01 червень, 00:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
10 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
У Луцьку відкриють парк динозаврів: добрі новини від ВолиньPost за 9 червня
09 червень, 23:14
 0
Волинь виділила 400 тисяч на військово-патріотичні табори та інші заходи
09 червень, 22:59
 0
17-річна волинянка стала чемпіонкою України
09 червень, 22:13
 0
У луцькому соборі Святої Трійці знов досліджують підземелля. ВІДЕО
09 червень, 21:35
 0
Медіа
відео
1/8