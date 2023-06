У Луцьку відкриють парк динозаврів: добрі новини від ВолиньPost за 9 червня

Щодня відшукуємо позитивні новини, бо знаємо, як їх мало у такий складний для всіх українців та українок час. Утім щоразу вас запевняємо: добро таки є і воно обов'язково переможе!Сьогодні, 9 червня, ми писали про таке:Драма «Памфір» режисераувійшла до списку найкращих фільмів 2023 року, складеного британською The Guardian за результатами першого півріччя.Світова прем'єра фільму відбулась у програмі Двотижневик режисерів на Каннському кінофестивалі 2022 року. Загалом фільм показали на понад 40 фестивалях у 25 країнах світу. Фільм вийшов в український прокат 23 березня. А з 22 червня «Памфір» можна подивитися на Netflix.У суботу, 10 червня, у Луцьку в парку імені Лесі Українки можна буде відвідати «Динопарк». Оганізатори обіцяють 20 великих фігур, які гарчать, дихають та рухаються.Організатори обіцяють 20 великих фігур, які гарчать, дихають та рухаються. «Родео» на динозаврах, палеонтологічні розкопки, фотозони, інформація про Землю та її доісторичних володарів.Учора, 8 червня, Збройні сили знищили 1 010 російських окупантів. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.06.23 орієнтовно склали:- особового складу ‒ близько 213 770 (+1010) осіб,- танків ‒ 3 901 (+10) од,- бойових броньованих машин ‒ 7 600 (+24) од,- артилерійських систем – 3 702 (+34) од,- РСЗВ – 599 (+4) од,- засобів ППО ‒ 359 (+4) од,- літаків – 314 (+0) од,- гелікоптерів – 299 (+0) од,- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3 247 (+13),- крилатих ракет ‒ 1 171 (+0),- кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,- автомобільної техніки та автоцистерн – 6 410 (+26) од,- спеціальної техніки ‒ 502 (+2).Військовий хірургзнайшов свою долю на службі.‒ військова медсестра з Донеччини.Разом із Сергієм працювали, надавали медичну допомогу українським військовим.Роботи учнів Луцької художньої школи представлені на благодійній виставці «200 картин дітей незламної України», що проводиться у Європейському банку реконструкції і розвитку в Лондоні в рамках Міжнародної мистецької програми «KIDS and ART for UKRAINE».Програма спрямована на сприяння продовженню мистецької освіти дітей і молоді України у час війни та їх психологічній реабілітації засобами мистецтва.Юні мешканці Любешівської громади на Волині організували свій своєрідний волонтерський штаб і роблять вагомий внесок у наближення української перемоги, допомагаючи нашим військовим.