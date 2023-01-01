У Луцьку відкриють парк динозаврів: добрі новини від ВолиньPost за 9 червня
Сьогодні, 23:14
Щодня відшукуємо позитивні новини, бо знаємо, як їх мало у такий складний для всіх українців та українок час. Утім щоразу вас запевняємо: добро таки є і воно обов'язково переможе!
Сьогодні, 9 червня, ми писали про таке:
Український фільм увійшов до списку найкращих кінострічок 2023 року
Драма «Памфір» режисера Дмитра Сухолиткого-Собчука увійшла до списку найкращих фільмів 2023 року, складеного британською The Guardian за результатами першого півріччя.
Світова прем'єра фільму відбулась у програмі Двотижневик режисерів на Каннському кінофестивалі 2022 року. Загалом фільм показали на понад 40 фестивалях у 25 країнах світу. Фільм вийшов в український прокат 23 березня. А з 22 червня «Памфір» можна подивитися на Netflix.
У Луцьку відкриють парк динозаврів
У суботу, 10 червня, у Луцьку в парку імені Лесі Українки можна буде відвідати «Динопарк». Оганізатори обіцяють 20 великих фігур, які гарчать, дихають та рухаються.
Організатори обіцяють 20 великих фігур, які гарчать, дихають та рухаються. «Родео» на динозаврах, палеонтологічні розкопки, фотозони, інформація про Землю та її доісторичних володарів.
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Минулої доби Збройні сили знищили понад 1 000 окупантів та 10 танків
Учора, 8 червня, Збройні сили знищили 1 010 російських окупантів. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.06.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 213 770 (+1010) осіб,
- танків ‒ 3 901 (+10) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7 600 (+24) од,
- артилерійських систем – 3 702 (+34) од,
- РСЗВ – 599 (+4) од,
- засобів ППО ‒ 359 (+4) од,
- літаків – 314 (+0) од,
- гелікоптерів – 299 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3 247 (+13),
- крилатих ракет ‒ 1 171 (+0),
- кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6 410 (+26) од,
- спеціальної техніки ‒ 502 (+2).
Військовий хірург з Волині, рятуючи життя захисників на Сході, зустрів там свою майбутню дружину
Військовий хірург Сергій Ліштван знайшов свою долю на службі. Олена ‒ військова медсестра з Донеччини.
Разом із Сергієм працювали, надавали медичну допомогу українським військовим.
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Роботи учнів Луцької художньої школи представлені на благодійній виставці у Лондоні. ФОТО
Роботи учнів Луцької художньої школи представлені на благодійній виставці «200 картин дітей незламної України», що проводиться у Європейському банку реконструкції і розвитку в Лондоні в рамках Міжнародної мистецької програми «KIDS and ART for UKRAINE».
Програма спрямована на сприяння продовженню мистецької освіти дітей і молоді України у час війни та їх психологічній реабілітації засобами мистецтва.
П’ятеро друзів-підлітків з Волині виготовили близько 400 окопних свічок
Юні мешканці Любешівської громади на Волині організували свій своєрідний волонтерський штаб і роблять вагомий внесок у наближення української перемоги, допомагаючи нашим військовим.
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Сьогодні, 9 червня, ми писали про таке:
Український фільм увійшов до списку найкращих кінострічок 2023 року
Драма «Памфір» режисера Дмитра Сухолиткого-Собчука увійшла до списку найкращих фільмів 2023 року, складеного британською The Guardian за результатами першого півріччя.
Світова прем'єра фільму відбулась у програмі Двотижневик режисерів на Каннському кінофестивалі 2022 року. Загалом фільм показали на понад 40 фестивалях у 25 країнах світу. Фільм вийшов в український прокат 23 березня. А з 22 червня «Памфір» можна подивитися на Netflix.
У Луцьку відкриють парк динозаврів
У суботу, 10 червня, у Луцьку в парку імені Лесі Українки можна буде відвідати «Динопарк». Оганізатори обіцяють 20 великих фігур, які гарчать, дихають та рухаються.
Організатори обіцяють 20 великих фігур, які гарчать, дихають та рухаються. «Родео» на динозаврах, палеонтологічні розкопки, фотозони, інформація про Землю та її доісторичних володарів.
Аби дізнатися більше, натисніть на заголовок
Минулої доби Збройні сили знищили понад 1 000 окупантів та 10 танків
Учора, 8 червня, Збройні сили знищили 1 010 російських окупантів. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.06.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 213 770 (+1010) осіб,
- танків ‒ 3 901 (+10) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7 600 (+24) од,
- артилерійських систем – 3 702 (+34) од,
- РСЗВ – 599 (+4) од,
- засобів ППО ‒ 359 (+4) од,
- літаків – 314 (+0) од,
- гелікоптерів – 299 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3 247 (+13),
- крилатих ракет ‒ 1 171 (+0),
- кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6 410 (+26) од,
- спеціальної техніки ‒ 502 (+2).
Військовий хірург з Волині, рятуючи життя захисників на Сході, зустрів там свою майбутню дружину
Військовий хірург Сергій Ліштван знайшов свою долю на службі. Олена ‒ військова медсестра з Донеччини.
Разом із Сергієм працювали, надавали медичну допомогу українським військовим.
Аби прочитати повністю, натисніть на заголовок
Роботи учнів Луцької художньої школи представлені на благодійній виставці у Лондоні. ФОТО
Роботи учнів Луцької художньої школи представлені на благодійній виставці «200 картин дітей незламної України», що проводиться у Європейському банку реконструкції і розвитку в Лондоні в рамках Міжнародної мистецької програми «KIDS and ART for UKRAINE».
Програма спрямована на сприяння продовженню мистецької освіти дітей і молоді України у час війни та їх психологічній реабілітації засобами мистецтва.
П’ятеро друзів-підлітків з Волині виготовили близько 400 окопних свічок
Юні мешканці Любешівської громади на Волині організували свій своєрідний волонтерський штаб і роблять вагомий внесок у наближення української перемоги, допомагаючи нашим військовим.
Не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
А ми чекаємо, поки напишемо головну добру новину ‒ нашу перемогу! Нині ж дякуємо кожному і кожній, хто її наближає!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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