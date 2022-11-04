П’ятеро друзів-підлітків з Волині виготовили близько 400 окопних свічок





Про це пише



А розпочали таку діяльність хлопці у жовтні минулого року.



«Добре пам’ятаю, що якраз був День захисника і захисниць України. Саме тоді я запропонував хлопцям почати робити окопні свічки. Відразу якось не знали, як то правильно все організувати, з чого почати. Але все-таки вже наступного дня ми взялися до справи», –розповідає про старт волонтерства 13-річний житель Любешова Владислав Чернюк.



Таким чином відтоді він, Назар Кудлюк, Денис Видерко, Богдан Петрик та Іван Мартинчук почали активно робити окопні свічки. І загалом уже виготовили їх близько чотирьохсот.



Чимало занесли у волонтерський центр. Забезпечували ними захисників і напряму. Зокрема, передавали для добровольчого формування територіальної громади та відправляли на передову.



«Працювали ми майже щодня упродовж зимових місяців. Головне – аби був матеріал, сам процес уже йшов у нас швидко, так як набили руку», – каже юний волонтер.



А ще зазначає, що нині, із настанням тепла, попит у військових саме на окопні свічки, звісно, зник. Однак ще в середині травня хлопці виготовляли партію цих засобів. До того ж на прохання наших захисників із передових фронтових позицій.



«Вони зателефонували до мене і попросили, аби ми, якщо можемо, зробили свічки. Бо там якраз були заморозки вночі. То ми оперативно все виготовили і передали», – розповідає Владислав Чернюк.



Хлопець додає: не збираються полишати такої зайнятості й надалі. Тобто, як тільки виникатиме потреба, працюватимуть, щоби хоч якось допомогти воїнам наближати таку бажану для всіх перемогу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Юні мешканці Любешівської громади на Волині організували свій своєрідний волонтерський штаб і роблять вагомий внесок у наближення української перемоги, допомагаючи нашим військовим.Про це пише Нове життя. А розпочали таку діяльність хлопці у жовтні минулого року.«Добре пам’ятаю, що якраз був День захисника і захисниць України. Саме тоді я запропонував хлопцям почати робити окопні свічки. Відразу якось не знали, як то правильно все організувати, з чого почати. Але все-таки вже наступного дня ми взялися до справи», –розповідає про старт волонтерства 13-річний житель ЛюбешоваТаким чином відтоді він,тапочали активно робити окопні свічки. І загалом уже виготовили їх близько чотирьохсот.Чимало занесли у волонтерський центр. Забезпечували ними захисників і напряму. Зокрема, передавали для добровольчого формування територіальної громади та відправляли на передову.«Працювали ми майже щодня упродовж зимових місяців. Головне – аби був матеріал, сам процес уже йшов у нас швидко, так як набили руку», – каже юний волонтер.А ще зазначає, що нині, із настанням тепла, попит у військових саме на окопні свічки, звісно, зник. Однак ще в середині травня хлопці виготовляли партію цих засобів. До того ж на прохання наших захисників із передових фронтових позицій.«Вони зателефонували до мене і попросили, аби ми, якщо можемо, зробили свічки. Бо там якраз були заморозки вночі. То ми оперативно все виготовили і передали», – розповідає Владислав Чернюк.Хлопець додає: не збираються полишати такої зайнятості й надалі. Тобто, як тільки виникатиме потреба, працюватимуть, щоби хоч якось допомогти воїнам наближати таку бажану для всіх перемогу.

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