П’ятеро друзів-підлітків з Волині виготовили близько 400 окопних свічок

П’ятеро друзів-підлітків з Волині виготовили близько 400 окопних свічок
Юні мешканці Любешівської громади на Волині організували свій своєрідний волонтерський штаб і роблять вагомий внесок у наближення української перемоги, допомагаючи нашим військовим.

Про це пише Нове життя.

А розпочали таку діяльність хлопці у жовтні минулого року.

«Добре пам’ятаю, що якраз був День захисника і захисниць України. Саме тоді я запропонував хлопцям почати робити окопні свічки. Відразу якось не знали, як то правильно все організувати, з чого почати. Але все-таки вже наступного дня ми взялися до справи», –розповідає про старт волонтерства 13-річний житель Любешова Владислав Чернюк.

Таким чином відтоді він, Назар Кудлюк, Денис Видерко, Богдан Петрик та Іван Мартинчук почали активно робити окопні свічки. І загалом уже виготовили їх близько чотирьохсот.

Чимало занесли у волонтерський центр. Забезпечували ними захисників і напряму. Зокрема, передавали для добровольчого формування територіальної громади та відправляли на передову.

«Працювали ми майже щодня упродовж зимових місяців. Головне – аби був матеріал, сам процес уже йшов у нас швидко, так як набили руку», – каже юний волонтер.

А ще зазначає, що нині, із настанням тепла, попит у військових саме на окопні свічки, звісно, зник. Однак ще в середині травня хлопці виготовляли партію цих засобів. До того ж на прохання наших захисників із передових фронтових позицій.

«Вони зателефонували до мене і попросили, аби ми, якщо можемо, зробили свічки. Бо там якраз були заморозки вночі. То ми оперативно все виготовили і передали», – розповідає Владислав Чернюк.

Хлопець додає: не збираються полишати такої зайнятості й надалі. Тобто, як тільки виникатиме потреба, працюватимуть, щоби хоч якось допомогти воїнам наближати таку бажану для всіх перемогу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: окопні свічки, діти, Любешів, ЗСУ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дружина голови Луцької райради, який «втік» за кордон, розпродує сімейне майно
Як пропаганда змінює волинян, які виїхали у Білорусь і що вони кажуть про війну. ВІДЕО
«Втеча» голови Луцької райради: відповіді на деякі поширені запитання
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Погода на завтра, 10 червня, у Луцьку та Волинській області
Сьогодні, 20:00
На Волині підприємець привласнив 150 тисяч на ремонті школи
Сьогодні, 19:36
П’ятеро друзів-підлітків з Волині виготовили близько 400 окопних свічок
Сьогодні, 19:00
На Луганщині 90 окупантів втекли з поля бою, — Генштаб
Сьогодні, 18:45
У Луцькому районі батькам загиблого 19-річного Героя вручили нагороду сина
Сьогодні, 18:42
Схожі новини
Волинянка покинула вчительську роботу і пішла служити в ЗСУ Волинянка покинула вчительську роботу і пішла служити в ЗСУ
22 квітень, 08:35
Голова громади на Волині Олег Кух пояснив, чому звільнився із ЗСУ Голова громади на Волині Олег Кух пояснив, чому звільнився із ЗСУ
18 квітень, 11:05
Школярі та вчителі на Волині плели «кікімори» та виготовляли окопні свічки Школярі та вчителі на Волині плели «кікімори» та виготовляли окопні свічки
04 листопад, 2022, 12:12
Волинянки в Данії купують авто, приймають біженців та підтримують ЗСУ. ФОТО Волинянки в Данії купують авто, приймають біженців та підтримують ЗСУ. ФОТО
24 вересень, 2022, 16:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку території дитсадків очищують від автомобільних шин
Сьогодні, 20:30
 0
Погода на завтра, 10 червня, у Луцьку та Волинській області
Сьогодні, 20:00
 0
На Волині підприємець привласнив 150 тисяч на ремонті школи
Сьогодні, 19:36
 0
П’ятеро друзів-підлітків з Волині виготовили близько 400 окопних свічок
Сьогодні, 19:00
 0
На Луганщині 90 окупантів втекли з поля бою, — Генштаб
Сьогодні, 18:45
 0
Медіа
відео
1/8