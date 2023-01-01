У Луцькому районі батькам загиблого 19-річного Героя вручили нагороду сина

Романа Журавля вручили його посмертну нагороду «За мужність» ІІІ ступеня.



Про це повідомили у Берестечківській громаді.



"Наказам президента України №79 від 14 лютого 2023 року за особисту мужність і самовідданість, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі посмертно нагородили орденом «За мужність» ІІІ ступеня старшого солдата Журавля Романа Петровича. Державну нагороду передали батькові Журавлю Петру Петровичу та матері Журавель Діні Юріївні", - йдеться в дописі.



Нагадаємо, на Донеччині





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