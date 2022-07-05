Інвестор з Польщі хоче відкрити на Волині підприємство з переробки органічних відходів





Інвестор має намір брати участь у торгах з права оренди на земельну ділянку, - пише



Йдеться про ділянку, яку було сформовано ще у 2015 році за адресою: вулиця Сокальська, 54, площею 3,0 га, це в районі другої шахти.



Аукціон має відбудеться 3 липня 2023 року через «Прозоро. Продажі».



На зустрічі Роберт Корнавський розповів про підприємство та відповідав на питання людей. Це не громадські слухання, а відкрита зустріч, розмовляв інвестор польською, присутні були не проти.



Депутат Богдан Бадзюнь розповів, що був взимку в Польщі з іншими депутатами на підприємствах цієї фірми. І бачив їхню роботу на власні очі. Що в інвестора є різні обʼєкти, як великі сміттєпереробні заводи, так і невеликі для переробки органічних відходів, які працюють в місті й не мають ніякого запаху. Додав, що для нашого міста пан Роберт принесе користь і потрібно дати йому шанс, що він готовий інвестувати та покращити нашу громаду.



Також люди виступали проти, адже вже наслухались обіцянок від інших інвесторів, а потім страждають від смороду та випарів.



По завершенню домовились провести ще одну зустріч, адже через технічні несправності не вдалося показати презентацію для присутніх.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 8-го червня в Нововолинську відбулась відкрита зустріч інвестора з Польщі з мешканцями громади. Він хоче у місті відкрити підприємство з переробки органічних відходів.Інвестор має намір брати участь у торгах з права оренди на земельну ділянку, - пише БУГ. Йдеться про ділянку, яку було сформовано ще у 2015 році за адресою: вулиця Сокальська, 54, площею 3,0 га, це в районі другої шахти.Аукціон має відбудеться 3 липня 2023 року через «Прозоро. Продажі».На зустрічірозповів про підприємство та відповідав на питання людей. Це не громадські слухання, а відкрита зустріч, розмовляв інвестор польською, присутні були не проти.Депутатрозповів, що був взимку в Польщі з іншими депутатами на підприємствах цієї фірми. І бачив їхню роботу на власні очі. Що в інвестора є різні обʼєкти, як великі сміттєпереробні заводи, так і невеликі для переробки органічних відходів, які працюють в місті й не мають ніякого запаху. Додав, що для нашого міста пан Роберт принесе користь і потрібно дати йому шанс, що він готовий інвестувати та покращити нашу громаду.Також люди виступали проти, адже вже наслухались обіцянок від інших інвесторів, а потім страждають від смороду та випарів.По завершенню домовились провести ще одну зустріч, адже через технічні несправності не вдалося показати презентацію для присутніх.

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