Інвестор з Польщі хоче відкрити на Волині підприємство з переробки органічних відходів

Інвестор з Польщі хоче відкрити на Волині підприємство з переробки органічних відходів
8-го червня в Нововолинську відбулась відкрита зустріч інвестора з Польщі з мешканцями громади. Він хоче у місті відкрити підприємство з переробки органічних відходів.

Інвестор має намір брати участь у торгах з права оренди на земельну ділянку, - пише БУГ.

Йдеться про ділянку, яку було сформовано ще у 2015 році за адресою: вулиця Сокальська, 54, площею 3,0 га, це в районі другої шахти.

Аукціон має відбудеться 3 липня 2023 року через «Прозоро. Продажі».

На зустрічі Роберт Корнавський розповів про підприємство та відповідав на питання людей. Це не громадські слухання, а відкрита зустріч, розмовляв інвестор польською, присутні були не проти.

Депутат Богдан Бадзюнь розповів, що був взимку в Польщі з іншими депутатами на підприємствах цієї фірми. І бачив їхню роботу на власні очі. Що в інвестора є різні обʼєкти, як великі сміттєпереробні заводи, так і невеликі для переробки органічних відходів, які працюють в місті й не мають ніякого запаху. Додав, що для нашого міста пан Роберт принесе користь і потрібно дати йому шанс, що він готовий інвестувати та покращити нашу громаду.

Також люди виступали проти, адже вже наслухались обіцянок від інших інвесторів, а потім страждають від смороду та випарів.

По завершенню домовились провести ще одну зустріч, адже через технічні несправності не вдалося показати презентацію для присутніх.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Польща, інвестор, Нововолинськ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дружина голови Луцької райради, який «втік» за кордон, розпродує сімейне майно
Як пропаганда змінює волинян, які виїхали у Білорусь і що вони кажуть про війну. ВІДЕО
«Втеча» голови Луцької райради: відповіді на деякі поширені запитання
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцькому районі батькам загиблого 19-річного Героя вручили нагороду сина
Сьогодні, 18:42
СБУ арештувала активи російського депутата в Україні на понад 180 мільйонів
Сьогодні, 18:15
Інвестор з Польщі хоче відкрити на Волині підприємство з переробки органічних відходів
Сьогодні, 17:58
У Старому місті в Луцьку перекриють декілька вулиць
Сьогодні, 17:45
Громадяни, які збирають допомогу на ЗСУ на свої картки, зобов’язані сплатити податки
Сьогодні, 17:25
Схожі новини
Майже 300 дітей з Волині планують відправити на відпочинок до Польщі Майже 300 дітей з Волині планують відправити на відпочинок до Польщі
05 липень, 2022, 01:15
Бізнес Волині повертається в бік Європи Бізнес Волині повертається в бік Європи
19 квітень, 2014, 11:55
У місті на Волині за день зібрали 250 кілограмів батарейок У місті на Волині за день зібрали 250 кілограмів батарейок
08 червень, 14:45
У Польщі відкрили фотовиставку Героя з Волині, який загинув під Бахмутом У Польщі відкрили фотовиставку Героя з Волині, який загинув під Бахмутом
07 червень, 16:50
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
П’ятеро друзів-підлітків з Волині виготовили близько 400 окопних свічок
Сьогодні, 19:00
 0
На Луганщині 90 окупантів втекли з поля бою, — Генштаб
Сьогодні, 18:45
 0
У Луцькому районі батькам загиблого 19-річного Героя вручили нагороду сина
Сьогодні, 18:42
 0
СБУ арештувала активи російського депутата в Україні на понад 180 мільйонів
Сьогодні, 18:15
 0
Інвестор з Польщі хоче відкрити на Волині підприємство з переробки органічних відходів
Сьогодні, 17:58
 0
Медіа
відео
1/8