СБУ арештувала активи російського депутата в Україні на понад 180 мільйонів

Арештовано українські активи заступника голови Білгородської обласної думи рф, власника групи компаній «Агро-Білогір’я»Про це повідомляє пресслужба СБУ.Як зазначається, посадовець причетний до фінансування російської збройної агресії проти України.Загальна сума заблокованого майна депутата рф становить більше ніж 180 млн грн.Насамперед йдеться про арешт активів підконтрольного Зотову агрохолдингу, який знаходиться на території Дніпропетровської та Херсонської областей.А це виробничі та складські приміщення на площі понад 13 тис. кв. м, 16 автомобілів та майже 4 млн грн на банківських рахунках.За даними слідства, менше ніж за рік до повномасштабного вторгнення рф Зотов формально вийшов із співзасновників українського агрохолдингу і «переписав» бізнес на своїх родичів.При цьому він повністю зберіг контроль за діяльністю підприємства, а частину його прибутків спрямовував на підтримку окупаційних угруповань, які воюють проти України.Через оборудку депутат рф сподівався уникнути санкцій та кримінального переслідування за злочини проти нашої держави.Крім того, в росії Зотов розгорнув інформаційну кампанію, в ході якої широко висвітлював надання продовольчої «гумдопомоги» російським військовим на фронті від імені його підприємств.Відповідні повідомлення він розмістив на власному Телеграм-каналі та на сторінці в забороненій соцмережі «Вконтакте». Також інформація про допомогу окупантам розміщена на офіційному сайті його корпорації.Під час обшуків в офісі підконтрольного Зотову українського агрохолдингу, а також у помешканнях і автомобілях директора та бухгалтера підприємства виявлено докази злочинної діяльності фігуранта.Наразі слідчі Служби безпеки повідомили депутату рф про підозру за ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України).Тривають комплексні заходи для притягнення до відповідальності російського посадовця, який перебуває на території країни-агресора, а також його спільників. Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми.