У Старому місті в Луцьку перекриють декілька вулиць





Про це повідомляють у міськраді.



У неділю, 11 червня, з 07:30 до 12:30, враховуючи звернення Римсько-Католицької парафії кафедрального собору Святих апостолів Петра і Павла щодо проведення процесійної ходи, буде обмежено в'їзд автотранспорту на вулиці Плитниця, Кафедральна та площу перед Луцьким замком.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У неділю, 11 червня, з 07:30 до 12:30 зупинять рух на окремих вулицях у Старому місті в Луцьку.Про це повідомляють у міськраді.У неділю, 11 червня, з 07:30 до 12:30, враховуючи звернення Римсько-Католицької парафії кафедрального собору Святих апостолів Петра і Павла щодо проведення процесійної ходи, буде обмежено в'їзд автотранспорту на вулиці Плитниця, Кафедральна та площу перед Луцьким замком.

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