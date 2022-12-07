У Старому місті в Луцьку перекриють декілька вулиць
Сьогодні, 17:45
У неділю, 11 червня, з 07:30 до 12:30 зупинять рух на окремих вулицях у Старому місті в Луцьку.
Про це повідомляють у міськраді.
У неділю, 11 червня, з 07:30 до 12:30, враховуючи звернення Римсько-Католицької парафії кафедрального собору Святих апостолів Петра і Павла щодо проведення процесійної ходи, буде обмежено в'їзд автотранспорту на вулиці Плитниця, Кафедральна та площу перед Луцьким замком.
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Про це повідомляють у міськраді.
У неділю, 11 червня, з 07:30 до 12:30, враховуючи звернення Римсько-Католицької парафії кафедрального собору Святих апостолів Петра і Павла щодо проведення процесійної ходи, буде обмежено в'їзд автотранспорту на вулиці Плитниця, Кафедральна та площу перед Луцьким замком.
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